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Главная / Великдень серед своїх: як освячували кошики ведучі ICTV та ICTV2 / 22.04.2025 18:58
22.04.2025 18:58
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Великдень серед своїх: як освячували кошики ведучі ICTV та ICTV2

Великдень серед своїх: як освячували кошики ведучі ICTV та ICTV2

Великдень – це свято, що єднає покоління, традиції, серця. У це світле сімейне свято ведучі «Фактів» та марафону «Єдині новини» – Олена Фроляк, Юлія Сеник, Анастасія Мазур та ведучі програми «Ранок у великому місті» на ICTV2 Юлія Зорій, Олександр Швачка, Григорій Герман розділили з нами особисті моменти – показали, що поклали у свої святкові кошики і поділилися теплими родинними фото зі святкування.

Зірки ICTV та ICTV2 ретельно готувалися до свята: власноруч фарбували крашанки, випікали духмяні паски, створювали барвисті писанки. А в день Воскресіння Христового разом з родиною йшли до храму, щоб освятити свої кошики – з миром у серці, вірою в добро і перемогу на ворогом та безмежною вдячністю ЗСУ за можливість зустрічати Великдень у колі найдорожчих.

Для керівниці та ведучої програми «Факти», а також марафону «Єдині новини» Олени Фроляк Великдень – особливе родинне свято. Цього року вона освячувала кошик разом із мамою, зберігаючи теплу сімейну традицію.

Поділився світлинами великоднього ранку і телеведучий-ветеран Олександр Швачка.

Ведуча «Ранку у великому місті» на ICTV2 Юлія Зорій показала світлину із бабусею. Для відомої телеведучої – це незмінна традиція відзначати свято разом великою родиною або у бабусі по татовій лінії, або по маминій.

У соц мережах поділилася світлиною після освячення великоднього кошика ведуча «Фактів» і національного марафону Юлія Сеник. «Перемоги, миру, добра у кожну українську родину», – побажала зірка ICTV своїм читачам.

Анастасія Мазур – ведуча програми «Факти» на ICTV та марафону «Єдині новини» показала святкову світлину зі своїм сином. «Свято добра і надії», – підписала фото відома телеведуча.

Зірка «Ранку у великому місті» Григорій Герман опублікував фото дружини та синів та зворушливо описав цьогорічну великодню ніч:

«Такий теплий, сонячний Великдень цього року вийшов… Почався з теплого вечора у причому теплого не тільки за температурою повітря, а за температурою ставлення, атмосфери… я не знаю як це описати крім як «на душі світло, як у храмі»… просто якась суцільна любов».
Ведучий «Факти. Спорт» і національного марафону Андрій Ковальський разом із дружиною та дітьми прийшли освячувати пасочки у вишиванках до Видубицього Монастиря.
«Знову, як і всі попередні роки, я випікав паски, а дружина Tetiana Khytryk разом з діти прикрашали. Вишиванки, наш улюблений Видубицький Монастир, де хрестили обох дітей. Сотні людей у вишиванках, відчуття свята… За цією святковою картинкою — історія, яку переживають тисячі українських сімей. Це — паски війни. Великдень — це не лише про традиції, а про віру: у перемогу, в життя, одне в одного», – каже зірковий телеведучий.
 
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Теги: великдень
22.04.2025 18:58

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