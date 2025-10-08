Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Ведучий "Ранку у великому місті" на ICTV2 Олександр Швачка ініціював відбір ветеранів та ветеранок на безкоштовне навчання у США з адаптивного спорту / 08.10.2025 18:20
08.10.2025 18:20
Ведучий "Ранку у великому місті" на ICTV2 Олександр Швачка ініціював відбір ветеранів та ветеранок на безкоштовне навчання у США з адаптивного спорту

Ведучий “Ранку у великому місті” на ICTV2 Олександр Швачка ініціював відбір ветеранів та ветеранок на безкоштовне навчання у США з адаптивного спорту

На Львівщині стартував відбір українських ветеранів і ветеранок війни з ампутацією нижньої кінцівки на участь у міжнародній програмі адаптивного спорту – навчанні техніці лижного катання Three-track Ski у США. Одним з ініціаторів програми виступив ветеран, президент обʼєднання “Альянс ветеранів” та ведучий програми “Ранок у великому місті” на ICTV2 Олександр Швачка.

Проєкт реалізується громадською організацією «Альянс Ветеранів» за підтримки Благодійного фонду Razom for Ukraine. Тренування заплановані на період з 9 по 22 січня 2026 року в штаті Вірджинія, США.

“Моє завдання – допомогти ветеранам відчути, що після поранення життя не закінчується. Навпаки – воно може початися з нової сили, і я знаю це з власного досвіду” – каже Олександр Швачка.

Хто може взяти участь?

Відбір відкрито для ветеранів і ветеранок, які проживають у таких містах Львівщини: Борислав, Дрогобич, Трускавець, Східниця, Стебник, Стрий, а також у прилеглих «Буковиця» (м. Борислав).

Основні вимоги до кандидатів:

Вимоги до кандидатів:

  •   Наявність посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни
  •   Звільнення з військової служби та виключення з військового обліку
  •   ⁠Наявність діючого закордонного паспорту
  •   Рекомендація від фізичного терапевта для занять адаптивним спортом
  •   Готовність після повернення із США долучитися до розвитку зимового адаптивного спорту в Україні

Для подання заявки на участь у програмі кандидатам необхідно до 13 жовтня заповнити реєстраційну форму http://bit.ly/4pWgb1x та пройти онлайн-інтерв’ю з організаторами.

 Кількість місць обмежена.

 Програма є повністю безкоштовною для учасників і реалізується ГО «Альянс Ветеранів» за підтримки Благодійного фонду Razom for Ukraine.

Раніше сам Олександр Швачка вже проходив навчання з адаптивного гірськолижного спорту в США в рамках програми Oregon Adaptive Sports, де опанував техніку катання для людей з ампутацією. Тепер, спираючись на власний досвід, він ініціював запуск аналогічної програми для українських ветеранів.

Також нещодавно вперше в Україні ветерани з ампутаціями нижніх кінцівок, серед яких члени об’єднання “Альянс Ветеранів”, взяли участь у боротьбі за Кубок України з гірськолижного спорту та сноубордингу.

Це досягнення стало потужним поштовхом для подальшого розвитку ветеранського адаптивного спорту в Україні. Зокрема, на Львівщині, у місті Борислав, об’єднання “Альянс Ветеранів” спільно з міською владою вже працюють над створенням першого в країні хабу адаптивного зимового спорту. Він функціонуватиме на базі гірськолижного комплексу «Буковиця» та стане майданчиком для регулярних тренувань, підготовки інструкторів, закупівлі спеціалізованого обладнання та реабілітації ветеранів з інвалідністю.

08.10.2025 18:20

