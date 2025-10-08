Ведучий “Ранку у великому місті” на ICTV2 Олександр Швачка ініціював відбір ветеранів та ветеранок на безкоштовне навчання у США з адаптивного спорту

На Львівщині стартував відбір українських ветеранів і ветеранок війни з ампутацією нижньої кінцівки на участь у міжнародній програмі адаптивного спорту – навчанні техніці лижного катання Three-track Ski у США. Одним з ініціаторів програми виступив ветеран, президент обʼєднання “Альянс ветеранів” та ведучий програми “Ранок у великому місті” на ICTV2 Олександр Швачка.
Проєкт реалізується громадською організацією «Альянс Ветеранів» за підтримки Благодійного фонду Razom for Ukraine. Тренування заплановані на період з 9 по 22 січня 2026 року в штаті Вірджинія, США.
“Моє завдання – допомогти ветеранам відчути, що після поранення життя не закінчується. Навпаки – воно може початися з нової сили, і я знаю це з власного досвіду” – каже Олександр Швачка.
Хто може взяти участь?
Відбір відкрито для ветеранів і ветеранок, які проживають у таких містах Львівщини: Борислав, Дрогобич, Трускавець, Східниця, Стебник, Стрий, а також у прилеглих «Буковиця» (м. Борислав).
Основні вимоги до кандидатів:
- Наявність посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни
- Звільнення з військової служби та виключення з військового обліку
- Наявність діючого закордонного паспорту
- Рекомендація від фізичного терапевта для занять адаптивним спортом
- Готовність після повернення із США долучитися до розвитку зимового адаптивного спорту в Україні
Для подання заявки на участь у програмі кандидатам необхідно до 13 жовтня заповнити реєстраційну форму http://bit.ly/4pWgb1x та пройти онлайн-інтерв’ю з організаторами.
Кількість місць обмежена.
Програма є повністю безкоштовною для учасників і реалізується ГО «Альянс Ветеранів» за підтримки Благодійного фонду Razom for Ukraine.
Раніше сам Олександр Швачка вже проходив навчання з адаптивного гірськолижного спорту в США в рамках програми Oregon Adaptive Sports, де опанував техніку катання для людей з ампутацією. Тепер, спираючись на власний досвід, він ініціював запуск аналогічної програми для українських ветеранів.
Також нещодавно вперше в Україні ветерани з ампутаціями нижніх кінцівок, серед яких члени об’єднання «Альянс Ветеранів», взяли участь у боротьбі за Кубок України з гірськолижного спорту та сноубордингу.
Це досягнення стало потужним поштовхом для подальшого розвитку ветеранського адаптивного спорту в Україні. Зокрема, на Львівщині, у місті Борислав, об'єднання «Альянс Ветеранів» спільно з міською владою вже працюють над створенням першого в країні хабу адаптивного зимового спорту. Він функціонуватиме на базі гірськолижного комплексу «Буковиця» та стане майданчиком для регулярних тренувань, підготовки інструкторів, закупівлі спеціалізованого обладнання та реабілітації ветеранів з інвалідністю.