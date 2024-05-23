Ведучі ICTV2 на зірковій прем‘єрі мультфільму «Ґарфілд у кіно»

21 травня в кінотеатрі «Оскар» ТРЦ «Gulliver» відбулася прем’єра анімаційної пригоди «Ґарфілд у кіно».

Серед перших гостей зірки дубляжу анімаційної пригоди, а саме: Григорій Герман, Володимир Дантес, Михайло Кукуюк, та Мурафа! Окрім того на яскраву локацію київської прем’єри завітав ведучий програми Факти ICTV і телемарафону «Єдині новини» Андрій Ковальський, акторки театру та кіно Наталка Денисенко, Олена Світлицька та Анна Саліванчук з дітьми, Даша Кацуріна, топові блогери та ЗМІ.

«Насправді чудовий мультфільм! Той випадок, коли все вдало збіглось: і класна графіка, чудовий гумор, і і цікавий детективний сюжет, і неперевершений український дубляж. Навіть зараз, коли в країні йде війна, наші майстри кіно створюють україномовний контент Це вкрай важливо, адже мої діти дивляться тільки україномовний контент, хотілось би, щоб і для них були новинки.

А ще я вражений цим анімаційним фільмом, бо в ньому є глибокий підтекст. За сюжетом, у Ґарфілда– непрості стосунки з батьком: колись татко неправильно вчинив, і кіт не може пробачити йому. А моя молодша донька по-іншому побачила цю історію: їй здалося, що неправий Ґарфілд, бо відштовхує рідного батька, який так любить його. І мені здається, що цей мультфільм допоможе дітям зрозуміти, що батьки завжди бажають їм усього найкращого. Раджу піти на «Ґарфілда у кіно» обов’язково усією родиною!» – прокоментував Андрій Ковальський.

Своїми враженнями від перегляду стрічки поділилася також Соломія Вітвіцька: «Діти в захваті! Навіть порівнювали з якимись останніми премʼєрами, і кажуть, що це один з найкращих мультиків, які вони дивилися останнім часом. Їм дуже сподобалося, бо там про добрі вчинки і правильні рішення, коли рятують найрідніших, завжди приходять на допомогу. Діти щасливі, і я щаслива! Моя похресниця приїхала з Мюнхена, вона останні 2 роки практично все дивиться німецькою, і для неї було дуже хвилююче піти на премʼєру українською».

Улюбленець мільйонів – рудий кіт Ґарфілд повертається на великі екрани! Він ненавидить понеділки, обожнює лазанью і кожен день проводить біля телевізора. Проте цього разу на нього чекає несподівана пригода за межами дому. Після випадкової зустрічі зі своїм давно загубленим батьком — замурзаним вуличним котом — Ґарфілд і його друг Оді змушені залишити безтурботне життя та відправитися у шалену мандрівку.











Ведучі ICTV2 на зірковій прем‘єрі мультфільму «Ґарфілд у кіно» / 6 фотографій

Партнери фільму: il Molino, Будинок іграшок, Vitmark, Наш сік, Half&Half, Eva, Eva kids, Amiga Amigo, Crazy mo, Mood space.

Медіапартнери: 4Мама, Твій Малюк, Радіо п’ятниця.

Дивіться анімаційну пригоду «Ґарфілд у кіно» в кінотеатрах вже з 23 травня!