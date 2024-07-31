Ведучі ICTV Андрій Ковальський та Оксана Гутцайт відвідали премʼєру фільму «Гарольд і магічний олівець»

30 липня у кінотеатрі «Планета Кіно» ТРЦ «Dream Yellow» відбулася прем’єра сімейної пригоди «Гарольд і магічний олівець». Першими яскраву пригоду за мотивами світового бестселера переглянули ведучі ICTV Андрій Ковальський та Оксана Гутцайт та інші українські зірки і топові блогери.

Своїми емоціями від перегляду поділилася ведуча «Фактів» на каналі ICTV та національного марафону «Єдині новини» Оксана Гутцайт:

«Не дивлячись на те, що фільм виглядає, ніби, як дитячий, але насправді там дуже багато смішних моментів для дорослих. Є гарні слова для підлітків, які навчають люьити своїх близьких, що потрібно допомагати один одному де б ви не були і щоб ви не робили.

Фільм, який в наш час дає трошки добра, трошки надії на те, що впринципі, якщо ми одна родина, якщо ми стоїмо спиною один за одного, – все можна владнати. Я раджу цей фільм і для дітей і для підлітків і для їхніх батьків, але обов’язково для спільного перегляду!»

Захоплива яскрава пригода за мотивами світового бестселера! Авантюрний та смілий Гарольд здатен оживити будь-яку річ просто намалювавши її. Проте, коли він потрапляє зі сторінок книги у реальний світ, розуміє, що йому ще багато потрібно вчитися. А за допомогою вірного атрибуту – магічного олівця – він здатен намалювати більше, ніж можна собі уявити. Однак сила необмеженої уяви потрапляє в погані руки… Тепер Гарольду та його друзям знадобиться весь творчий потенціал, щоб врятувати не лише самих себе, але й цілісінький світ.

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