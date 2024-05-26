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Головна / Що обов’язково потрібно подивитися у Києві? Ведучі ICTV назвали свої улюблені місця / 26.05.2024 10:31
26.05.2024 10:31
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Що обов’язково потрібно подивитися у Києві? Ведучі ICTV назвали свої улюблені місця

Що обов’язково потрібно подивитися у Києві? Ведучі ICTV назвали свої улюблені місця

З нагоди Дня Києва, ведучі ICTV розповіли без чого не уявляють місто, де найчастіше люблять гуляти, а ще поділилися улюбленими місцями і маршрутами. Тож радимо занотувати й собі декілька цікавих локацій столиці, щоб сповна насолодитися неповторною атмосферою цього величного міста.

Вадим Карпʼяк: Софія Київська та річка Дніпро

Київ я не уявляю без Майдану та Контрактової Площі. Це дві точки, без яких місто неможливо уявити, саме мій Київ неможливо уявити. 

Що подивитися? Не люблю термін “Must See”, бо зазвичай це супер туристичні місця, але якщо вже прям те, що раджу побачити, – Софію потрібно дивитися у Києві, обов’язково. Вона передає цей дух Києва та Дніпро. Наше місто в цьому сенсі дуже дивне, бо тільки транспортні шляхи дають нам зрозуміти, що ми живемо на березі великої річки. На жаль, в Києві не настільки поширена культура човнів і рибацтва і тільки пересікаючи мости можна зрозуміти, що ми живемо на березі великої річки. Але Дніпро обов’язково потрібно дивитися, адже це неоціненний столичний ресурс.

Юлія Зорій: Київський академічний театр ляльок на Грушевського

Київський академічний театр ляльок на Грушевського – одне з найулюбленіших місць в Києві. Коли я гуляю біля нього, я ніби занурюся у безтурботне дитинство і поринаю в казку, бо і сама будівля театру схожа на казковий палац. Можу годинами сидіти біля фонтану на лавиці і спостерігати за людьми. Особливо люблю коли туди приходять молодята фотографуватися. Абсолютно магічне місце для мене.

Петро Демʼянчук: маршрут від Золотих воріт до Подолу Андріївським узвозом

Люблю неймовірні краєвиди, які відкриваються з його круч, коли інколи вирушаю своїм маршрутом від Золотих воріт через Майдан, Володимирську гірку, Гончарські схили і до Подолу Андріївським узвозом. Але маршрут можна і змінити, бо у Києві є багато чого подивитись: сам Майдан  – місце сили, незламності і свободи всієї країни. Величні Собори та Лавра, та тут кожна вуличка в центрі особлива. Ну і звісно Київ неможливо уявити без величного Дніпра!

Анастасія Мазур: улюблений маршрут від Золотих до Контрактової 

Київ не уявляю без його п’янкого аромату каштанів, без магнолій і бузку у ботсадах. Без ранкового дзеленчання трамваїв і заторів, без перепічки на Хрещатику та тисяч прикольних кав’ярень. Та головне, не уявляю, без людей, красивих, динамічних, які, власне, і створюють цей настрій, енергію міста і саме місто!

Зараз я живу в Бучі, і коли відчуваю, що скучила за Києвом – обов’язково їду на Золоті Ворота, звідти йду до Львівської площі, далі на Пейзажну алею, вниз до Контрактової – це мій улюблений маршрут. Але загалом, кожен куточок Києва прекрасний.

Також по темі: “Люблю за відчуття нескореності і свободи”: ведучі ICTV у День Києва зізнались в почуттях до столиці
Теги: Анастасія Мазур, Вадим Карп’як, ведучі ICTV, День Києва, Петро Дем'янчук, Юлія Зорій
26.05.2024 10:31

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