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Головна / “Люблю за відчуття нескореності і свободи”: ведучі ICTV у День Києва зізнались в почуттях до столиці / 26.05.2024 10:00
26.05.2024 10:00
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“Люблю за відчуття нескореності і свободи”: ведучі ICTV у День Києва зізнались в почуттях до столиці

“Люблю за відчуття нескореності і свободи”: ведучі ICTV у День Києва зізнались в почуттях до столиці

Щороку в останні весняні вихідні українська столиця та її жителі відзначають День Києва – міста, яке надихає своєю величністю та нескореністю, вишуканою архітектурою та квітучими каштанами, а ще надзвичайними людьми. До дня народження улюбленого міста мільйонів, ведучі ICTV розповіли за що найбільше люблять його.

Сергій Кудімов

Люблю Київ за його драйв. Досі пам’ятаю перше відчуття, коли переїхав сюди у 2004 році. Ніби потрапив у фільм на прискореній перемотці – все навколо летить і несеться, а ти, навпаки, наче у сповільненому режимі. Люблю Київ за відчуття нескореності і свободи. Його я вперше пізнав саме тут – під час Помаранчевої революції. Люблю Київ – бо тут народився мій син. Люблю за шанс реалізуватися у найкращій у світі професії, за друзів і цікаві знайомства. За відчуття, що я тепер частина шаленого драйву. 

Оксана Гутцайт

Київ обожнюю і вважаю навіть не одним з найкрасивіших, а найкрасивішим містом на планеті. Київ люблю за те, що це дім, це родина, це діти, це чоловік. 

Вадим Карп‘як

Я просто люблю Київ, бо я в ньому подорослішав і в якому я став собою нинішнім. Я його обрав свідомо і люблю за те, що він мене зробив таким, як я є зараз. 

Петро Дем’янчук

Не любити Київ неможливо! Мені особисто подобається його характер. Київ не схожий на інші столиці. Він сильний, мужній, бойовий, але при цьому привітний. Місто глибокої історії, таємниць і містичних місцин. Він і досі потопає у зелені. 

Юлія Сеник

Де б я не була, повертаючись в Київ – завжди відчуваю, я вдома! Місто-дім, місто-сімʼя, місто-захисник! Місто мрії, де хочеться жити, працювати, боротися за своє!  Місто незламності, сили та непокори. Місто, в якому останні роки неспокійно, тривожно, але жодного разу не хотілося його полишити! 

Андрій Ковальський

Мені достатньо було один раз побувати в Києві, щоб закохатися у це місто. Учнем я приїхав в столицю на всеукраїнський конкурс ще 1997 року і тоді остаточно вирішив – я хочу тут жити. Того ж року я перебрався в Київ і відтоді я вважаю його своїм містом. 

Анастасія Мазур

Київ зустрів мене вперше 16 річну, з провінційного містечка, тому для мене Київ – це про здійснення мрії, про досягнення, про першу свідому перемогу! Я обожнюю Київ весною. Він дихає молодістю і життям, навіть зараз, в часи війни місто живе, активне, сильне і незламне!

 

Джерело: WoMo

 

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Теги: Анастасія Мазур, Андрій Ковальський, Вадим Карп’як, ведучі ICTV, День Києва, Оксана Гутцайт, Петро Дем'янчук, Сергій Кудімов, Юлія Сеник
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