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Головна / Поетичні рядки на часі: Ведучі каналу ICTV2 зачитали вірш музикантки і військової ЗСУ до Дня Української Державності / 15.07.2025 13:27
15.07.2025 13:27
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Поетичні рядки на часі: Ведучі каналу ICTV2 зачитали вірш музикантки і військової ЗСУ до Дня Української Державності

Поетичні рядки на часі: Ведучі каналу ICTV2 зачитали вірш музикантки і військової ЗСУ до Дня Української Державності

До Дня Української Державності телеведучі програми «Ранок у великому місті» на каналі ICTV2 прочитали вірш української вчительки, музикантки, волонтерки, а нині військової Збройних Сил України Христини Панасюк. Це поетичні рядки від захисниці України, що повертають спогадами до мирних часів і додають віри в перемогу.

День Української Державності відзначається 15 липня, в День хрещення Київської Русі, і нагадує про понад півтора тисячолітню історію нашої країни, а також про те, що ми маємо свою ідентичність, релігію, культуру, а зараз б’ємося за незалежність держави.
У визначний для країни день телеведучі програми «Ранок у великому місті» на ICTV2 – Юлія Зорій, Григорій Герман, Олександр Швачка привітали українців проникливими рядками поезії нашого часу.

Вірш «Дивлюся на зоряне небо, крізь потяга рух» – зворушливі рядки, що містять нотки ностальгії і спогади про мирне минуле, і водночас розмашисто малюють картини сьогоденної боротьби за країну. 

Вірш написала музикантка і вчителька, волонтерка і військова Христина Панасюк. Вона почала писати пісні у тинейджерстві, в 2014-му потрапила у зону бойових дій на Сході України, і відтоді допомагає нашим бійцям як волонтерка і співачка. Панасюк долучилась до ЗСУ у 2023-му, тепер дівчина з позивним «Щастя» служить у 126-й бригаді територіальної оборони 30-го корпусу морської піхоти Збройних сил України.

Я бачу Азовське і Чорне на волі й без мін.

Я бачу Донецьк і Луганськ синьо-жовтим і вільним.

Я бачу щасливе майбутнє усіх поколінь.

Квітучу, натхненну, єдину мою Україну!

Цими словами вірша звернулися обличчя каналу ICTV2 до українців.

 

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Публикация от Ранок у Великому Місті на ICTV2 (@ranok_u_velykomu_misti)

Нагадаємо, «Ранок у великому місті» на ICTV2 виходить за межі телебачення. Тепер щодня, з понеділка по п’ятницю, одночасно з телеефіром інформаційно-розважальна програма транслюється на YouTube-каналі «Ранку у великому місті».  Перший ефір в оновленому форматі стартував вже цього понеділка, 14 липня. 

Дивіться програму “Ранок у великому місті” на каналі ICTV2 у будні щодня о 7:00.

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Теги: Григорій Герман, День Української Державності, Олександр Швачка, Юлія Зорій
15.07.2025 13:27

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