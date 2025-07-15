Поетичні рядки на часі: Ведучі каналу ICTV2 зачитали вірш музикантки і військової ЗСУ до Дня Української Державності

До Дня Української Державності телеведучі програми «Ранок у великому місті» на каналі ICTV2 прочитали вірш української вчительки, музикантки, волонтерки, а нині військової Збройних Сил України Христини Панасюк. Це поетичні рядки від захисниці України, що повертають спогадами до мирних часів і додають віри в перемогу.



День Української Державності відзначається 15 липня, в День хрещення Київської Русі, і нагадує про понад півтора тисячолітню історію нашої країни, а також про те, що ми маємо свою ідентичність, релігію, культуру, а зараз б’ємося за незалежність держави.

У визначний для країни день телеведучі програми «Ранок у великому місті» на ICTV2 – Юлія Зорій, Григорій Герман, Олександр Швачка привітали українців проникливими рядками поезії нашого часу.

Вірш «Дивлюся на зоряне небо, крізь потяга рух» – зворушливі рядки, що містять нотки ностальгії і спогади про мирне минуле, і водночас розмашисто малюють картини сьогоденної боротьби за країну.

Вірш написала музикантка і вчителька, волонтерка і військова Христина Панасюк. Вона почала писати пісні у тинейджерстві, в 2014-му потрапила у зону бойових дій на Сході України, і відтоді допомагає нашим бійцям як волонтерка і співачка. Панасюк долучилась до ЗСУ у 2023-му, тепер дівчина з позивним «Щастя» служить у 126-й бригаді територіальної оборони 30-го корпусу морської піхоти Збройних сил України.

Я бачу Азовське і Чорне на волі й без мін.

Я бачу Донецьк і Луганськ синьо-жовтим і вільним.

Я бачу щасливе майбутнє усіх поколінь.

Квітучу, натхненну, єдину мою Україну!

Цими словами вірша звернулися обличчя каналу ICTV2 до українців.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ранок у Великому Місті на ICTV2 (@ranok_u_velykomu_misti)

Нагадаємо, «Ранок у великому місті» на ICTV2 виходить за межі телебачення. Тепер щодня, з понеділка по п’ятницю, одночасно з телеефіром інформаційно-розважальна програма транслюється на YouTube-каналі «Ранку у великому місті». Перший ефір в оновленому форматі стартував вже цього понеділка, 14 липня.

Дивіться програму “Ранок у великому місті” на каналі ICTV2 у будні щодня о 7:00.