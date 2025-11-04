Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
На шляху до нашого майбутнього: Mercedes-Benz Україна та УКРАВТО ГРУП розпочали рекламну кампанію «Разом з тобою» в Україні / 04.11.2025 14:57
04.11.2025 14:57
На шляху до нашого майбутнього: Mercedes-Benz Україна та УКРАВТО ГРУП розпочали рекламну кампанію «Разом з тобою» в Україні

Центральним елементом кампанії є динамічне іміджеве відео. У ньому тенісна подача переходить у рух автомобіля, а напруга гри – у впевненість водіння. Розробкою та виробництвом опікувався Starlight Production, а обличчям кампанії стала легенда світового тенісу Еліна Світоліна.

В новій кампанії українські глядачі пізнають вулиці рідної столиці і отримають нагадування: Mercedes-Benz Україна – дійсно разом з тобою. Краса та сила легендарного автомобільного бренду в кампанії набуває нового значення, а сам рекламний ролик від сьогодні – транслюється в ефірі головних українських телеканалів. Особливої гордості додає той факт, що відео для преміального світового автомобільного бренду було знято в Україні на замовлення компанії «Автокапітал», офіційного дистриб’ютора Mercedes-Benz в Україні (УКРАВТО ГРУП).

Вікторія Вишнякова, директорка студії Starlight Production: ”В кампанії є важлива фраза: ми швидше рухаємось до спільної мети, коли наші погляди збігаються. Досвід цієї співпраці – саме такий. Ми отримали насолоду в процесі створення цієї ідеї та виробництва і отримали партнерів, що привносять свої знання, досвід і готовність робити крутий продукт разом. Команда Starlight Production вже мала досвід виробництва реклами, але це партнерство з глобальним і легендарним автомобільним брендом – особлива цінність”.

«Для нас надзвичайно важливо, що ця кампанія створена в Україні — від ідеї,  до зйомок та реалізації. Ми пишаємось можливістю показати красу нашої країни та талановитість українських команд. “Разом з тобою” — це не лише слоган рекламної кампанії, а справжнє відображення нашої філософії: бути поруч із людьми, які щодня рухаються вперед, долаючи виклики сьогодення з упевненістю, силою та натхненням», — зазначили в УКРАВТО ГРУП.

 За стратегію та медійну реалізації рекламної кампанії відповідає агенція Star Up Plus.

“Ролик Mercedes-Benz і Еліни Світоліної – це історія сили бренду, краси і в масштабі, і в деталях. Його хочеться передивлятись, бачити на великих екранах. Тому ми використовуємо можливості кращих національних телеканалів та плануємо набрати більше 350 мільйонів контактів за кампанію”, – коментує Анатолій Покровський, директор Star Up Plus.

04.11.2025 14:57

