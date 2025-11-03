Найбільший український продакшен продовжує розвиток нових напрямків, серед яких – виробництво вертикального контенту. Нині Starlight Production повідомляє: в його виробництві перебувають два вертикальні проєкти, що реалізуються на замовлення HOLYWATER – технологічної компанії, яка переосмислює індустрію розваг для понад 55 мільйонів користувачів у всьому світі. Робота над новими партнерствами та форматами триває.

Віталій Гусєв, СЕО Starlight Production:

«Starlight Production активно розвиває нові напрями виробництва як для внутрішніх замовників, так і для зовнішнього ринку. Наші продакшен-студії є мультижанровими. Тільки за останні місяці ми створили серію диджитал-онлі проєктів власної розробки, новий диджитальний сезон популярного серіаліті, комерційний ролик для преміального світового бренду авто, забезпечували спортивні, поп-ап перформанси та талант-конкурси. Одним із важливих для нас є розвиток вертикального контенту – у портфелі Starlight Production збільшується кількість як реалізованих вертикальних проєктів, так і нових сценаріїв, форматів та ідей».

Перші проєкти Starlight Production, що виробляються для HOLYWATER уже завершили знімання. Це англомовні продукти, героями яких стали люди з усього світу: від Британії до Австралії. Деталі щодо формату проєктів поки не розкривають, але вже зараз у Starlight Production зазначають, що разом із замовником компанія створює проєкти про кохання та стосунки.







Starlight Production розвиває нові напрямки: серед них напрям вертикального контенту та проєкти для HOLYWATER / 4 фотографії

Анна Калина, директорка студії 3 Starlight Production: «Ми знаємо, як розповідати історії, що знаходять відгук у серцях мільйонів глядачів. Зараз розширюємо цю експертизу на нові форми контенту і нові способи та регіони його дистрибуції. Партнерство з HOLYWATER для нас дуже цінне, скоро його результати стануть доступні для перегляду глядачам у всьому світі. На цьому не зупиняємось і вже зараз працюємо над сценаріями вертикальних серіалів для інших платформ, ведемо перемовини про продовження і розвиток співпраці як з HOLYWATER, так і з ринком вертикального контенту загалом».

Саша Ткаченко, Head of Studio HOLYWATER: «HOLYWATER – міжнародна компанія з українським корінням, тому ми точно знаємо: українські продакшени вміють створювати контент світового рівня, здатний змінювати індустрію. Колаборація зі Starlight Production – ще один крок у глобальній експансії українського креативу. Разом ми виводимо наші формати та спеціалістів туди, де вони мають звучати – на світовій сцені».