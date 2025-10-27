Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма Серіали
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Головна / Майстер-класи від міжнародних спікерів на Molodist Kyiv International Film Festival: як взяти участь / 27.10.2025 16:52
27.10.2025 16:52
Поділитися

Майстер-класи від міжнародних спікерів на Molodist Kyiv International Film Festival: як взяти участь

Майстер-класи від міжнародних спікерів на Molodist Kyiv International Film Festival: як взяти участь

У рамках індустрійної програми «Молодості» відбудуться майстер-класи з міжнародними спікерами – Бо Віллімоном та Ноазом Даше.

Бо Віллімон / Beau Willimon (США)

Майстер-клас: Створення сценаріїв масштабних проєктів
29 жовтня, 15:30–16:30
Українсько-данський молодіжний дім у Києві, вул. Володимирська 5Б
Бо Віллімон — автор і шоуранер перших сезонів House of Cards (Netflix), співавтор The Ides of March (номінація на «Оскар»), сценарист Andor (Disney+) — епізоду One Way Out. Один із найвідоміших сучасних сценаристів Голлівуду.

Ноаз Деше / Noaz Deshe (Греція/Мексика/США/Румунія)

Майстер-клас: Створення фільму з обмеженими ресурсами
29 жовтня, 16:30–17:30
Українсько-данський молодіжний дім у Києві, вул. Володимирська 5Б

Ноаз Деше — режисер і оператор, чий дебют White Shadow здобув Lion of the Future у Венеції. Його фільм Xoftex (2024) — про життя у грецькому таборі біженців — відзначений на фестивалях у Карлових Варах, Салоніках, Трансильванії.

Обидва митці беруть участь у конкурсній програмі документальних фільмів «Молодості» зі спільною роботою In Case We Never Meet Again.

Місця обмежені, тому приорітет входу для тих, хто має фестивальний абонемент. Придбати квиток можна за посиланням.

Теги: Molodist Kyiv International Film Festival
27.10.2025 16:52

Топ-відео

52:35
44:45
47:00
47:29
Показати ще

Гарячі матеріали

Майстер-класи від міжнародних спікерів на Molodist Kyiv International Film Festival: як взяти участь

FirstCredit: технологічний прорив у фінансовому секторі – впровадження ЕЦП для клієнтів

У Кропивницькому відкрився четвертий центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

“Ранок у великому місті” покаже 2000-й випуск
Показати ще

Ведучі каналу

Олена Фроляк Станіслав Боклан Костянтин Стогній Вадим Карп’як Оксана Соколова
Показати ще

Дивіться на ICTV

Подорож 2: Таємничий острів Зараз в ефірі Хто хоче стати мільйонером? 19:00 Дільничний з ДВРЗ 20:00
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ