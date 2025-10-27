Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
27.10.2025 16:52
Майстер-класи від міжнародних спікерів на Molodist Kyiv International Film Festival: як взяти участь

У рамках індустрійної програми «Молодості» відбудуться майстер-класи з міжнародними спікерами – Бо Віллімоном та Ноазом Даше.

Бо Віллімон / Beau Willimon (США)

Майстер-клас: Створення сценаріїв масштабних проєктів
29 жовтня, 15:30–16:30
Українсько-данський молодіжний дім у Києві, вул. Володимирська 5Б
Бо Віллімон — автор і шоуранер перших сезонів House of Cards (Netflix), співавтор The Ides of March (номінація на «Оскар»), сценарист Andor (Disney+) — епізоду One Way Out. Один із найвідоміших сучасних сценаристів Голлівуду.

Ноаз Деше / Noaz Deshe (Греція/Мексика/США/Румунія)

Майстер-клас: Створення фільму з обмеженими ресурсами
29 жовтня, 16:30–17:30
Українсько-данський молодіжний дім у Києві, вул. Володимирська 5Б

Ноаз Деше — режисер і оператор, чий дебют White Shadow здобув Lion of the Future у Венеції. Його фільм Xoftex (2024) — про життя у грецькому таборі біженців — відзначений на фестивалях у Карлових Варах, Салоніках, Трансильванії.

Обидва митці беруть участь у конкурсній програмі документальних фільмів «Молодості» зі спільною роботою In Case We Never Meet Again.

Місця обмежені, тому приорітет входу для тих, хто має фестивальний абонемент. Придбати квиток можна за посиланням.

