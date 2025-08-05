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Головна / Forbes University – форум про освіту, що рухає економіку / 05.08.2025 12:12
05.08.2025 12:12
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Forbes University – форум про освіту, що рухає економіку

Forbes University – форум про освіту, що рухає економіку

27 серпня у Києві відбудеться Forbes University – простір інтелекту для лідерів, які дбають про довгострокове зростання на основі розвитку людського капіталу.

Форум обʼєднає на одній сцені лідерів бізнесу, реформаторів вищої освіти та інноваторів з EdTech. Штучний інтелект, демографічні виклики, післявоєнна трансформація – жити по-старому вже не вийде.

Серед ключових тем:

  • Чи здатні університети змінювати свої організаційні моделі та ефективно використовувати приватні інвестиції? 
  • Як університети створюють продукти, яких потребує бізнес? 
  • Що роблять керівники університетів, аби зробити програми привабливими для найкращих студентів, а студентів цікавими для найкращих роботодавців?
  • Як штучний інтелект змінює роль викладача і формує нову логіку навчання?
  • Чи готова освітня система до запиту від ветеранів?  

Серед спікерів і учасників форуму: Ярослав Притула, перший проректор УКУ; Наталя Шаховська, ректорка «Львівської політехніки»; Лідія Білас, засновниця мережі освітніх проєктів MRIYDIY; Ірина Вольницька, президентка SET University; Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки; Василь Карпуша, ректор СумДУ; Петро Чернишов, голова наглядової ради Національного авіаційного університету; Бен Нельсон, засновник Minerva University, та інші. 

Не пропустіть можливість почути ідеї, що вже працюють: кейси, партнерства, проєкти, що змінюють університети й економіку знань. Квитки можна придбати за посиланням.

Теги: Forbes University
05.08.2025 12:12

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