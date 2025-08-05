Forbes University – форум про освіту, що рухає економіку

27 серпня у Києві відбудеться Forbes University – простір інтелекту для лідерів, які дбають про довгострокове зростання на основі розвитку людського капіталу.

Форум обʼєднає на одній сцені лідерів бізнесу, реформаторів вищої освіти та інноваторів з EdTech. Штучний інтелект, демографічні виклики, післявоєнна трансформація – жити по-старому вже не вийде.

Серед ключових тем:

Чи здатні університети змінювати свої організаційні моделі та ефективно використовувати приватні інвестиції?

Як університети створюють продукти, яких потребує бізнес?

Що роблять керівники університетів, аби зробити програми привабливими для найкращих студентів, а студентів цікавими для найкращих роботодавців?

Як штучний інтелект змінює роль викладача і формує нову логіку навчання?

Чи готова освітня система до запиту від ветеранів?

Серед спікерів і учасників форуму: Ярослав Притула, перший проректор УКУ; Наталя Шаховська, ректорка «Львівської політехніки»; Лідія Білас, засновниця мережі освітніх проєктів MRIYDIY; Ірина Вольницька, президентка SET University; Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки; Василь Карпуша, ректор СумДУ; Петро Чернишов, голова наглядової ради Національного авіаційного університету; Бен Нельсон, засновник Minerva University, та інші.

Не пропустіть можливість почути ідеї, що вже працюють: кейси, партнерства, проєкти, що змінюють університети й економіку знань. Квитки можна придбати за посиланням.