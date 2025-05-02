ТОП-5 фільмів із Анджеліною Джолі

Вона обожнює екстрим, небезпеку та шпигунські ігри, влучно стріляє не лише поглядом, а й зі зброї, а ще їй під силу спокусити будь-якого чоловіка. Безперечно, це характеристика героїнь, яких зіграла неперевершена Анджеліна Джолі. Вже в неділю о 18:40 дивіться на ICTV2 фільм «Солт», а поки пропонуємо пригадати ТОП-5 фільмів з голлівудською зіркою.

«Викрасти за 60 секунд»

Що можна зробити за 60 секунд? Безумовно, закохатись в Анджеліну Джолі і, як виявилось, викрасти автомобіль! За сюжетом, головні герої, яких зіграли Джолі та Ніколас Кейдж повинні за добу викрасти 50 автомобілів, кожен з яких ретельно охороняється.

«Лара Крофт: Розкрадачка гробниць»

«Лара Крофт: Розкрадачка гробниць» безперечно є одним із найкращих фільмів в кар’єрі Джолі. Спокуслива та смілива Лара підкорила глядачів не лише своєю красою а й сильним характером: за сюжетом дівчина володіє всіма видами рукопашного бою і готова до будь-яких екстремальних ситуацій, що дає їй значні переваги над своїми суперниками під час пошуків давніх артефактів.

«Солт»

Ще один персонаж із надзвичайно сильним характером – агент ЦРУ Евелін Солт. Її власне агенство звинувачує у співпраці з російською розвідкою, тому Солт повинна зробити все можливе, аби відновити своє добре ім’я. Цікаво, що Джолі могла б і не зіграти Евеліну Солт, адже із самого спочатку в сценарії був агент Едвін Солт, якого мав зіграти Том Круз!

«Особливо небезпечний»

«Особливо небезпечний» – це екранізація однойменного коміксу Марка Міллара, який отримав високі рейтинги від кінокритиків та окупив себе вже в другий тиждень прокату! А Джолі було номіновано за «Найкраще виконання жіночої ролі» на MTV Movie Awards.

За сюжетом, головний герой Уеслі Гібсон вважає себе абсолютною невдахою поки в його житті не з’являється загадкова дівчина Фокс, яка пропонує стати йому професійним найманим вбивцею. З цього моменту життя Гібсона змінюється до невпізнаваності і він стає одним із кілерів Братерства ткачів.

«Містер і Місіс Сміт»

Продюсери фільму «Містер і Місіс Сміт» зовсім не сподівались на те, що романтична історія про подружжя, яка повинна вбити один одного стане настільки популярною. Проте стрічка завоювала прихильність мільйонів глядачів по всьому світу та зібрала в прокаті понад 478 мільйонів доларів! До речі, саме на знімальному майданчику бойовика «Містер і Місіс Сміт» познайомились Анджеліна Джолі та Бред Піт, яким судилося стати найяскравішою парою Голлівуду.

Дивіться фільм «Солт» в неділю о 18:40 на ICTV2.

Фото: IMDb