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Главная / ТОП-5 фильмов с Анджелиной Джоли / 02.05.2025 12:00
02.05.2025 12:00
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ТОП-5 фильмов с Анджелиной Джоли

Она обожает экстрим, опасность и шпионские игры, метко стреляет не только взглядом, а из оружия, а еще ей всегда по силам соблазнить любого мужчину. Бесспорно, это характеристика героинь, которых сыграла непревзойденная Анджелина Джоли. Уже в воскресенье в 18:40 смотрите на ICTV2 фильм «Солт», а пока предлагаем вспомнить ТОП-5 фильмов с голливудской звездой.

«Угнать за 60 секунд»

Что можно сделать за 60 секунд? Безусловно, влюбиться в Анджелину Джоли и, как оказалось, угнать автомобиль! По сюжету, главные герои, которых сыграли Джоли и Николас Кейдж должны за сутки похитить 50 автомобилей, каждый из которых тщательно охраняется.

«Лара Крофт: Расхитительница гробниц»

«Лара Крофт: Расхитительница гробниц» бесспорно является одним из лучших фильмов в карьере Джоли. Соблазнительная и смелая Лара покорила зрителей не только своей красотой но и сильным характером: по сюжету девушка обладает всеми видами рукопашного боя и готова к любым экстремальным ситуациям, что дает ей значительные преимущества над своими соперниками во время поисков древних артефактов.

«Солт»

Еще один персонаж с чрезвычайно сильным характером — агент ЦРУ Эвелин Солт. Ее собственное агентство обвиняет в сотрудничестве с российской разведкой, поэтому Солт должна сделать все возможное, чтобы восстановить свое доброе имя. Интересно, что Джоли могла бы и не сыграть Эвелину Солт, ведь с изначально в сценарии был агент Эдвин Солт, которого должен был сыграть Том Круз!

«Особо опасен»

«Особо опасен» — это экранизация одноименного комикса Марка Миллара, который получил высокие рейтинги от кинокритиков и окупил себя уже во вторую неделю проката! А Джоли была номинирована за «Лучшее исполнение женской роли» на MTV Movie Awards.

По сюжету, главный герой Уэсли Гибсон считает себя абсолютным неудачником пока в его жизни не появляется загадочная девушка Фокс, которая предлагает стать ему профессиональным наемным убийцей. С этого момента жизнь Гибсона меняется до неузнаваемости и он становится одним из киллеров Братства ткачей.

«Мистер и Миссис Смит»

Продюсеры фильма «Мистер и Миссис Смит» вовсе не надеялись на то, что романтическая история о супругах, которая должна убить друг друга станет настолько популярной. Однако лента завоевала благосклонность миллионов зрителей по всему миру и собрала в прокате более 478 000 000 долларов! Кстати, именно на съемочной площадке боевика «Мистер и Миссис Смит» познакомились Анджелина Джоли и Брэд Питт, которым было суждено стать самой яркой парой Голливуда.

Смотрите фильм «Солт» в воскресенье в 18:40 на ICTV2.

 

Фото: IMDb

Теги: Анджеліна Джолі
02.05.2025 12:00

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