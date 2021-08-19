Як змінились актори «Поліцейської академії»

Цими вихідними на телеканалі ICTV відбудеться показ серії фільмів «Поліцейська академія». Прем’єра першого з них відбулась майже сорок років тому. Ми пропонуємо поглянути, як змінились актори за ці роки.
Курсант Кері Магоуні – Стів Гуттенберг
Курсант Карен Томпсон – Кім Кеттролл
Курсант Ларвелл Джонс – Майкл Уінслоу
Курсант Лаверн Хукс – Меріон Ремсі
Сержант Деббі Каллаган – Леслі Істербрук
Курсант Леслі Барбара – Донован Скотт
Лейтенант Таддеуш Харріс – Джордж Бейлі
Ад’ютант Харріс Проктор – Ленс Кінсі
Не пропустіть цілих сім фільмів серії «Поліцейська академія» вже цими вихідними на телеканалі ICTV. Початок показу у суботу о 19:10 та у неділю о 13:30:
Поліцейська академія (1984)
Поліцейська академія-2: Їхнє перше завдання (1985)
Поліцейська академія-3: Знову до академії (1986)
Поліцейська академія-4: Квартальна охорона порядку (1984)
Поліцейська академія-5: Операція Маямі-біч (1985)
Поліцейська академія-6: Блокада міста (1986)
Поліцейська академія-7: Місія в Москві (1994).