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Головна / Як змінились актори «Поліцейської академії» / 19.08.2021 15:01
19.08.2021 15:01
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Як змінились актори «Поліцейської академії»

Як змінились актори «Поліцейської академії»

Цими вихідними на телеканалі ICTV відбудеться показ серії фільмів «Поліцейська академія». Прем’єра першого з них відбулась майже сорок років тому. Ми пропонуємо поглянути, як змінились актори за ці роки.

Курсант Кері Магоуні – Стів Гуттенберг

Стів Гуттенберг

Курсант Карен Томпсон – Кім Кеттролл

Кім Кеттролл

Курсант Ларвелл Джонс – Майкл Уінслоу

Майкл Уінслоу

Курсант Лаверн Хукс – Меріон Ремсі

Меріон Ремсі

Сержант Деббі Каллаган – Леслі Істербрук

Леслі Істербрук

Курсант Леслі Барбара – Донован Скотт

Донован Скотт

Лейтенант Таддеуш Харріс – Джордж Бейлі

Джордж Бейлі

Ад’ютант Харріс Проктор – Ленс Кінсі

Ленс Кінсі

Не пропустіть цілих сім фільмів серії «Поліцейська академія» вже цими вихідними на телеканалі ICTV. Початок показу у суботу о 19:10 та у неділю о 13:30:

Поліцейська академія (1984)
Поліцейська академія-2: Їхнє перше завдання (1985)
Поліцейська академія-3: Знову до академії (1986)
Поліцейська академія-4: Квартальна охорона порядку (1984)
Поліцейська академія-5: Операція Маямі-біч (1985)
Поліцейська академія-6: Блокада міста (1986)
Поліцейська академія-7: Місія в Москві (1994).

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Теги: Анонс кіно, Поліцейська академія
19.08.2021 15:01



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