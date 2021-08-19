Как изменились актеры «Полицейской академии»

На этих выходных на телеканале ICTV состоится показ серии фильмов «Полицейская академия». Премьера первого из них состоялась почти сорок лет назад. Мы предлагаем посмотреть, как изменились актеры за эти годы.

Курсант Кэри Магоуни — Стив Гуттенберг

Курсант Карен Томпсон — Ким Кэттролл

Курсант Ларвелль Джонс — Майкл Уинслоу

Курсант Лаверн Хукс — Мэрион Рэмси

Сержант Дебби Каллаган — Лесли Истербрук

Курсант Лесли Барбара — Донован Скотт

Лейтенант Таддеуш Харрис — Джордж Бейли

Адъютант Харрис Проктор — Лэнс Кинси

Не пропустите целых семь фильмов серии «Полицейская академия» уже в эти выходные на телеканале ICTV. Начало показа в субботу в 19:10 и в воскресенье в 13:30:

Полицейская академия (1984)

Полицейская академия-2: Их первое задание (1985)

Полицейская академия-3: Снова в академию (1986)

Полицейская академия-4: Квартальная охрана порядка (1984)

Полицейская академия-5: Операция Маями-бич (1985)

Полицейская академия-6: Блокада города (1986)

Полицейская академия-7: Миссия в Москве (1994).

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