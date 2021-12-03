Все о франшизе «Смертельное оружие»: кинопоказ на ICTV

В эти выходные на ICTV состоится показ четырех фильмов серии «Смертельное оружие». Предлагаем узнать историю создания, интересные факты и как изменились актеры в нашем материале.

История создания

Первый фильм серии «Смертельное оружие» (сб, 19:10) увидел свет почти 35 лет назад, в 1987 году. Боевик о двух лос-анджелесских копах, расследующих дело о самоубийстве сразу понравился зрителям и даже был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший звук». Большой успех картине принес не только сюжет, но и блестящий актерский состав.

Главные роли в фильме исполнили невероятно популярный в те годы Мел Гибсон и его не менее известный и любимый публикой коллега Денни Гловер. Вместе они исполнили роли напарников-полицейских, совершенно непохожих друг на друга. Герой Гибсона — социопат, страдающий суицидальными наклонностями, с которым никто не хочет работать, а герой Гловера — полная ему противоположность. Вместе они должны расследовать дело, казавшееся сперва простым самоубийством.

После успеха фильма 1987 года, его создатели поспешили приступить к работе над продолжением. Так, в 1989 году вышел второй фильм франшизы «Смертельное оружие 2» (сб, 21:30). В новой части офицер по борьбе с наркотиками в исполнении Гибсона и его напарник детектив по расследованию убийств в исполнении Гловера, берутся за новое дело. Во время погони они случайно натыкаются на автомобиль, в багажнике которого находятся южноафриканские золотые монеты. Из-за этого на них начинает охоту наркомафия и они вынуждены скрываться, но продолжать борьбу с преступностью.

Вторая часть была очень тепло встречена зрителями, так что третий фильм тоже не заставил себя долго ждать. Уже в 1992 году на экраны вышло «Смертельное оружие 3» (вс, 20:50). В третьем фильме герой Гловера уже собирается выходить на пенсию, до которой ему осталась всего неделя. Но как полагается, последние дни не могут взять и пройти спокойно. Так что и на этот раз герои Гибсона и Гловера попадают в переделку, расследуя дело об ограблении. Вследствие ошибки их понижают до должности патрульного, но разве это повод прекращать борьбу со злом?

Четвертый фильм франшизы вышел на экраны только спустя шесть лет после выхода предыдущего, что является наиболее длительной паузой между картинами за всю франшизу. В картине «Смертельное оружие 4» (вс, 23:05) герои Гибсона и Гловера расследуют дело о сети китайских мигрантов, который занимаются контрабандой. В ходе расследования они узнают правду не только о своем деле, но и о своих собственных семьях.

К слову, уже долгие годы в Сети ходит слух о возможном выходе пятой части популярной франшизы «девяностых». За это время домыслы о будущем фильме то появлялись, то исчезали. Поговаривали, что то создатели сомневались в возможной валидности такого проекта, то актеры не хотели соглашаться возвращаться в старое амплуа. Как бы там ни было, если выход «Смертельное оружие 5» и возможен, то не раньше, чем через пару лет, так как пока что о съемках этого фильма не слышно.

Интересные факты

Перед тем, как приступить к съемкам «Смертельного оружия», Мел Гибсон и Дэнни Гловер прошли курс серьезных тренировок. На них они учились не только выполнять трюки, но также стрелять из огнестрельного оружия, брали уроки боевых искусств, а еще многие занятия проходили прямо перед и после съемок на площадке. Роль Мела Гибсона могла достаться Брюсу Уиллису. Именно его создатели картины рассматривали, как потенциального исполнителя главной роли. Однако Брюс решил отклонить предложение и погрузиться в работу над «Крепким орешком». В свою очередь Гибсон ранее точно так же отказался от роли Джона Маккейна в вышеупомянутом фильме. Оба выбрали свои варианты и не прогадали, получив популярность в этих разных франшизах! И не отходя далеко этой от темы, следует упомянуть, что пистолет Беретта 92F героя Мела Гибсона — то же реквизитное оружие, которым пользовался герой Брюса Уиллиса в «Крепком орешке». Говоря об успехе первой части франшизы, стоит упомянуть и цифры. Так, фильм 1987 года собрал в прокате целых $120 млн при затратной части всего в $15 млн. Это действительно грандиозный успех! Для создания достоверности сюжета картины, создатели фильма все время съемок сотрудничали с Департамента шерифа округа Лос-Анджелес. Наверное, именно благодаря этому получилась такая реальная и интересная история.

Как изменились актеры

Не пропустите показ серии фильмов «Смертельное оружие» в эти выходные на телеканале ICTV!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.