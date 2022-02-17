Воїн, пророк, геній і не тільки: 5 фільмів з Расселом Кроу у різних амплуа

Цієї суботи на ICTV покажуть два фільми з голлівудським актором Расселом Кроу – «Гладіатор» та «Робін Гуд». Пропонуємо дізнатися більше про його зіркові ролі у нашому матеріалі.

Знедолені (2012)

Драматичний мюзикл за однойменним романом-епопеєю французького класика Віктора Гюго у 2012 році зібрав цілих вісім номінацій на «Оскар». У фільмі Рассел Кроу зіграв роль антагоніста головного героя у виконанні Г’ю Джекмана. За сюжетом герой Кроу – колишній наглядач на каторзі, а Джекмена – колишній бранець, який втік звідти. Якось багато років потому вони зустрічаються, коли останній встиг стати мером міста. Наглядач, що всі ці роки намагався знайти втікача, хоче взяти його в полон.

Ной (2014)

Дуже суперечливий, проте дуже яскравий фільм, що точно запам’ятається, – це «Ной», який вийшов на екрани в 2014 році. Це кіно було настільки неоднозначно сприйняте глядачем, що його заборонили в ряді країн. При цьому Рассел Кроу особисто агітував до перегляду Папу Римського, після чого його запросили на закритий перегляд до Ватикану. Глава католицької церкви схвалив картину. Сюжет передбачуваний – Ной із сім’єю живуть у первісному, але вже вельми антиутопічному світі, який загруз у гріху. Одного разу герой отримує наказ згори, що треба побудувати величезний ковчег і зібрати у ньому кожного представника тваринного світу.

Ігри розуму (2001)

Один з найкращих та найсильніших фільмів у біографії актора – це «Ігри розуму». Це історія про життя геніального американського математика, після навчання у Прінстоні та весілля починає допомагати ЦРУ у розслідуванні їхніх справ проти ворогів-змовників США. Дедалі більше заглиблюючись у роботу над справами служби, герой починає втрачати зв’язок з реальністю. Фінал фільму залишає дуже сильне враження, адже він повністю перекреслює розказане. Загалом – це кіно обов’язково потрібно дивитися!

Гладіатор (2000)

Фільм «Гладіатор» (субота, 21:30) приніс Расселу Кроу, мабуть, найбільшу популярність і славу, а також статуетку «Оскар» за кращу роль. Це історія про придворні інтриги, які привели колись найкращого воїна римської армії на арену Колізею в якості гладіатора. Тепер він повинен доводити свою силу та невинність здобуваючи перемоги на рингу. Цікаво, що роль була написана для Мела Гібсона. Проте той із невідомих причин вирішив відмовитися від участі у зйомках. Ну а зараз складно уявити когось іншого в цьому амплуа, окрім Рассела Кроу.

Робін Гуд (2010)

«Робін Гуд» (субота, 00:30) – фільм режисера Рідлі Скотта, так само, як і попередній. Вже з назви зрозуміло, що стрічка оповідає нам історію про безстрашного лучника з Шервудського лісу, який відбирав золото у багатіїв і віддавав його нужденним бідним. Кіно сподобається дуже великій кількості глядачів, тому що в ньому достатньо батальних сцен, є любовна драма та вічні інтриги представників влади – все, як у реальному житті.

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