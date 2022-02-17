Воин, пророк, гений и не только: 5 фильмов с Расселом Кроу в разных амплуа

В эту субботу на ICTV покажут два фильма с голливудским актером Расселом Кроу — «Гладиатор» и «Робин Гуд». Предлагаем узнать больше о его звездных ролях в нашем материале.

Отверженные (2012)

Драматический мюзикл по одноименному роману-эпопее французского классика Виктора Гюго в 2012 году собрал целых восемь номинаций на «Оскар». В фильме Рассел Кроу сыграл роль антагониста главного героя, в исполнении Хью Джекмана. По сюжету герой Кроу — бывший смотритель на каторге, а Джекмена — бывший пленник, который сбежал оттуда. Однажды много лет спустя они встречаются, когда последний успел стать мэром города. Смотритель, все эти годы стремившийся отыскать беглеца, вновь пытается взять его в плен.

Ной (2014)

Весьма противоречивый, но очень яркий и запоминающийся фильм «Ной» вышел на экраны в 2014 году. Это кино было настолько неоднозначно воспринято зрителем, что в итоге его запретили в ряде стран. При всем этом, Рассел Кроу лично агитировал к просмотру Папу Римского, после чего его пригласили на закрытый просмотр в Ватикан. Глава католической церкви одобрил картину. Сюжет предсказуем — Ной с семьей живут в первобытном, но уже весьма антиутопичном мире, который погряз в грехе. Однажды герой получает приказ свыше, что ему нужно построить огромный ковчег и собрать на нем каждого представителя животного мира.

Игры разума (2001)

Один из лучших и сильнейших фильмов в биографии актера — это «Игры разума». Это история о жизни гениального американского математика, который отучившись в Принстоне и женившись, начинает помогать ЦРУ в расследовании их дел против врагов-заговорщиков США. Все больше углубляясь в работу над делами службы, герой начинает терять связь с реальностью. Финал фильма оставляет очень сильное впечатление, ведь он полностью перечеркивает рассказанное. В общем, это кино обязательно нужно смотреть!

Гладиатор (2000)

Фильм «Гладиатор» (суббота, 21:30) принес Расселу Кроу, наверное, наибольшую известность и славу, а также статуэтку «Оскар» за лучшую роль. Это история о придворных интригах, которые привели некогда лучшего воина римской армии на арену Колизея в качестве гладиатора. Теперь он должен доказывать свою силу и невиновность одерживая победы на ринге. Удивительно, что роль изначально была написана для Мэла Гибсона. Однако тот по неизвестным причинам решил отказаться от участия в съемках. Ну а ныне сложно представить кого-то другого в этой роли, кроме как Рассела Кроу.

Робин Гуд (2010)

«Робин Гуд» (суббота, 00:30) — фильм режиссера Ридли Скотта, равно, как и предыдущий. Уже с названия понятно, что лента повествует нам историю о бесстрашном лучнике из Шервудского леса, который отбирал золото у богачей и отдавал его нуждающимся беднякам. Кино придется по вкусу очень многим зрителям, так как в нем достаточно батальных сцен, есть любовная драма и вечные интриги представителей власти — все, как в реальной жизни.

Не пропустите кинопоказ субботы на ICTV!

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