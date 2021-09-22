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Головна / Вони вже серед нас: Наймасштабніші фільми про вторгнення інопланетян / 22.09.2021 16:10
22.09.2021 16:10
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Вони вже серед нас: Наймасштабніші фільми про вторгнення інопланетян

Вони вже серед нас: Наймасштабніші фільми про вторгнення інопланетян

Цієї середи о 23:50 на телеканалі ICTV відбудеться показ фільму «Глобальне Вторгнення: Битва за Лос-Анджелес». Ми вирішили зібрати для вас топ-5 фільмів про вторгнення інопланетян.

Грань майбутнього (2014 року)

Фантастичний бойовик з Томом Крузом у головній ролі розповідає історію про солдата американської армії, яка бореться з інопланетянами, що висадилися на землю. Під час бою герой Круза вмирає разом зі своїм позаземним противником і через це потрапляє в петлю часу. Тепер він знову і знову проживає свій «останній день», кожен раз вмираючи в його фіналі. Героєві належить розгадати загадку цієї часової петлі і в підсумку навіть знайти спосіб ефективніше боротися з загарбниками.

Том Круз і Емілі Блант

Війна світів (2005)

Ще один не менш захоплюючий і дуже знаменитий фільм про інопланетне вторгнення, де головну роль виконав Том Круз. За сюжетом картини після низки серйозних катаклізмів, на планеті нізвідки не візьмись з’являються прибульці. Вони «повстають» на своїх величезних машинах прямо із землі і їхня мета – знищити людство. Головний герой разом зі своєю сім’єю, як і інші люди, намагаються врятуватися і вирватися з лап інопланетян, а в фіналі знаходиться несподіваний спосіб боротьби з ними.

Война миров (2005) Описание, новости, обзоры, трейлеры, обсуждение

Кадр з фільму «Війна світів»

Район №9 (2009)

У фільмі «Район №9» на відміну від інших в нашій добірці, інопланетяни виявилися на землі не з метою війни і захоплення, а тому що їх корабель збився з курсу і випадково приземлився на території Південної Африки. Прибульці стали мешканцями землі і для цього їм виділили цілий район в столиці країни. Позаземні громадяни влаштували з району гетто, а місцева земна влада бажає переселити їх з центру міста кудись подалі. Все б нічого, та тільки один із співробітників компанії, яка цим займається, випадково починає перетворюватися на прибульця.

Кадр из фильма «Район №9»

День незалежності (1996)

Класичний сценарій про боротьбу людства з вороже налаштованими інопланетянами. За сюжетом, космічний корабель прибульців впритул наближається з Землі, після чого випускає більш дрібні судна, а ті починають бомбити головні мегаполіси. На Землі починається бій, а тим часом головні уми цивілізації намагаються розробити вірус, який зміг би «зламати» захисні системи головного бортового комп’ютера корабля інопланетян. Чи вдасться землянам відвоювати свою планету?

Уилл Смит в фильме «День независимости»

Глобальне Вторгнення: Битва за Лос-Анджелес (2011)

За сюжетом фільму на Західному американському узбережжі в океан падають якісь об’єкти, які спершу приймають за метеорити, але в підсумку виявляється, що це інопланетні кораблі. Після початку атаки прибульців на Лос-Анджелес, військові США збирають армію, яка буде боротися з непроханими гостями. Головне завдання військових – не тільки винищити загарбників, а й врятувати життя тих, хто живе в одному з найбільш густонаселених міст Америки.

Не пропустіть показ фільму «Глобальне вторгнення: Битва за Лос-Анджелес» цієї середи на телеканалі ICTV.

Кадр из фильма «Глобальное вторжение: Битва за Лос-Анджелес»

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Теги: Анонс кіно, кінопроказ ICTV
22.09.2021 16:10



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