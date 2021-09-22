Они уже среди нас: Самые масштабные фильмы про вторжение инопланетян

В эту среду в 23:50 на телеканале ICTV состоится показ фильма «Глобальное Вторжение: Битва за Лос-Анджелес». Мы решили собрать для вас топ-5 фильмов про войны с инопланетянами.

Грань будущего (2014)

Фантастический боевик с Томом Крузом в главной роли повествует историю о солдате американской армии, которая сражается с высадившимися на землю инопланетянами. Во время боя герой Круза умирает вместе со своим внеземным противником и из-за этого попадает в петлю времени. Теперь он снова и снова проживает свой «последний день», каждый раз умирая в его финале. Герою предстоит разгадать загадку этой временной петли и в итоге даже найти способ эффективнее бороться с захватчиками.

Война миров (2005)

Еще один не менее захватывающий и очень знаменитый фильм про инопланетное вторжение, где главную роль исполнил Том Круз. По сюжету картины после череды серьезных катаклизмов, на планете откуда не возьмись появляются пришельцы. Они «восстают» на своих огромных машинах прямо из земли и их цель — уничтожить человечество. Главный герой вместе со своей семьей, как и другие люди стараются спастись и вырваться из лап инопланетян, а в финале обнаруживается неожиданный способ борьбы с ними.

Район №9 (2009)

В фильме «Район №9» в отличие от других в нашей подборке, инопланетяне оказались на земле не с целью войны и захвата, а потому что их корабль сбился с курса и случайно приземлился на территории Южной Африки. Пришельцы стали обитателями земли и для этого им выделили целый район в столице страны. Внеземные граждане устроили из района гетто, а местные земные власти желают переселить их с центра города куда-то подальше. Все бы ничего, да только один из сотрудников компании, которая этим занимается, случайно начинает превращаться в пришельца.

День независимости (1996)

Классический сценарий о борьбе человечества с враждебно настроенными инопланетянами. По сюжету, космический корабль пришельцев вплотную приближается с Земле, после чего выпускает более мелкие судна, а те начинают бомбить главные мегаполисы. На Земле начинается сражение, а тем временем главные умы цивилизации пытаются разработать вирус, который смог бы «сломать» защитные системы главного бортового компьютера корабля инопланетян. Удастся ли землянам отвоевать свою планету?

Глобальное Вторжение: Битва за Лос-Анджелес (2011)

По сюжету фильма на Западном американском побережье в океан падают некие объекты, которые сперва принимают за метеориты, но в итоге обнаруживается, что это инопланетные корабли. После начала атаки пришельцев на Лос-Анджелес, военные США собирают армию, которая будет сражаться с незваными гостями. Главная задача военных — не только истребить захватчиков, но и спасти жизни тех, кто живет в одном из самых густонаселенных городов Америки.

Не пропустите показ фильма «Глобальное вторжение: Битва за Лос-Анджелес» в эту среду на телеканале ICTV.

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