Вілл Сміт: все про улюбленого американського актора. Кіно на ICTV

Цими вихідними на телеканалі ICTV відбудеться кіномарафон фільмів з Уіллом Смітом у головній ролі: всі частини серії «Погані хлопці» в суботу з 15:20, а також у неділю фільми «Хенкок» (21:15) та «Я, робот» ( 23:05). Читайте біографію і цікаві факти про улюбленого актора.

Вілл Сміт – американський актор, режисер і виконавець. Був двічі номінований на премію «Оскар», п’ять разів на премію «Золотий глобус», а також є володарем премії «Греммі». Найбільшу популярність здобув за ролі у фільмах «Люди в чорному», «Погані хлопці», «Я, робот».

Фільмографія Вілла Сміта

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1995 — Погані хлопці

1996 — День незалежності

1997 — Люди в чорному

1999 — Дикий, дикий Вест

2002 — Люди в чорному 2

2003 — Погані хлопці 2

2004 — Я, робот

2005 — Метод Хітча

2007 — Я – легенда

2008 — Хенкок

2012 — Люди в чорному 3

2013 — Після нашої ери

2020 — Погані хлопці назавжди

Біографія Вілла Сміта і цікаві факти про актора

Вілліард Керрол Сміт-молодший з’явився на світ 25 вересня 1968 року в місті Філадельфія, Пенсильванія, США. Ріс Вілл в простій родині шкільної вчительки та інженера. Батьки майбутньої голлівудської зірки розійшлися, коли йому було 13 років. Приблизно в той же час юний Вілл став захоплюватися реп-музикою і взяв собі музичний псевдонім the Fresh Prince.

Цікавий факт: У вісімдесятих роках Вілл Сміт зі музичним своїм альтер-его the Fresh Prince і хіп-хоп виконавець DJ Jazzy Jeff випустили спільний трек і кліп, який так завірусився, що навіть здобув статуетку престижної премії Греммі!

У 18-річному віці Вілл отримав свою першу головну роль в серіалі «Принц з Беверлі-Хіллз», де по суті виконував роль камео – тобто грав самого себе в юності. У 1992 році під час зйомок серіалу Вілл Сміт вперше став батьком. Його тодішня обраниця Шері Зампіно народила йому сина Трея.

А кілька років по тому, на зйомках все того ж шоу актор познайомився зі своєю другою дружиною – Джадою Пінкет. Серіал подарував акторові можливість з’являтися на телеекранах протягом шести років. Але справжній успіх прийшов до Сміта зовсім не завдяки телебаченню.

Цікавий факт: Вілл Сміт став мільйонером у віці 20 років.

Ближче до закінчення вищезгаданого серіалу, актор став потроху втрачати славу кумира молоді, але тут доля подарувала йому можливість взяти участь в зйомках справжнього великого кіно. Фільмом, який став для Сміта путівкою до Голлівуду, став комедійний бойовик «Погані хлопці». У 1995 році трапився бум на фільми подібного жанру, так що Вілл зумів зайняти цю нішу. Незабаром після успіху цієї картини, актора стали запрошувати в усе більш великобюджетні проекти. Наприклад, в 1996 році, він з’явився в головній ролі в картині «День незалежності». А вже через рік світ побачив фільм, який подарував Віллу Сміту справжню любов глядачів – «Люди в чорному».

Цікавий факт: Віллу Сміту пропонували зіграти головну роль в «Матриці», але актор відмовився, вважаючи проект свідомо провальним. Що ж, мабуть даремно…

На межі тисячоліть, Віллу Сміту було запропоновано взяти участь в нині одній з напопулярніших франшиз всіх часів – «Матриці», але актор відхилив пропозицію і надав перевагу зйомкам у фільмі «Дикий, дикий Вест». Фільм провалився в прокаті, але сам актор говорив, що ні разу не пошкодував, що зробив такий вибір, адже вважає гру свого колеги Кіану Рівза бездоганною. До речі, приблизно в цей же час, Вілл Сміт ще двічі став батьком – дружина Джада народила йому сина Джейдена і дочку Віллоу.

На початку нульових Вілл працював над продовженням «Людей в чорному» і «Поганих хлопців». Ці ролі закріпили за ним славу доброго поліцейського. У 2004 році він продовжив свою кар’єру кіно-копа у фільмі «Я, робот», сюжет якого оповідає про недалеке майбутнє, де майже всю роботу за людей роблять роботи.

Цікавий факт: Улюблена книга Уілла Сміта – «Алхімік» Пауло Коельо, а серед хобі актор наддає перевагу шахам.

З 2005 по 2008 рік Вілл Сміт знявся в п’яти фільмах, які принесли йому неймовірний успіх: «Метод Хітча», «В гонитві за щастям» (де також з’явився його син Джейден), «Я – легенда», «Сім життів» і «Хенкок ». Ці картини подарували акторові можливість розкрити свій потенціал в різних жанрах і продемонструвати небачені глядачами раніше грані його акторської майстерності.

Після вищезгаданого успіху Вілл Сміт на чотири роки пропав з великих екранів і повернувся назад тільки в 2012 році, в продовженні франшизи «Люди в чорному 3». А через рік, в 2013 світ побачив змужнілого сина актора Джейдена разом з батьком у фільмі «Після нашої ери». Кіно було не надто високо оцінене критиками в основному через недостатньо високу якість гри Джейдена, а глядачами через те, що грі Вілла у фільмі приділено надто мало часу.

У 2016 році Вілл Сміт збирався приступити до зйомок у драмі «Примарна краса». За його сюжетом, головний герой переживає депресію після важкої втрати. За трагічном збігом всього через тиждень після того, як актор підписав контракт зі згодою на зйомки, у його батька виявили рак. Через кілька місяців після цього батько Вілла помер.

У 2019 Вілл з’явився на екранах в ролі джина в кіноадаптації популярної історії про східного принца Аладіна, зрежисованій Гаєм Річі. Фільм був високо оцінений і критиками, і глядачами. Ця картина зібрала в кінопрокаті більше $ 1 мільярда і стала найкасовішим фільмом Сміта.

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Цікавий факт: Колишній президент США Барак Обама під час свого правління одного разу заявив, що якщо про нього коли-небудь знімуть фільм, він хотів би, щоб на його роль взяли Уілла Сміта.

Нині Вілл Сміт продовжує залишатися одним з найбільш затребуваних голлівудських акторів. Йому вдалося побудувати не тільки напрочуд успішну акторську кар’єру, але також розвити своє музичне захоплення і створити зразкову сім’ю. Крім акторської діяльності, Вілл Сміт займається благодійністю, активно веде соціальні мережі і допомагає своїм дітям в їхніх творчих пошуках.

Не пропустіть фільми «Погані хлопці», «Хенкок» і «Я, робот» в ці вихідні на телеканалі ICTV!

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