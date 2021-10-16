Уилл Смит: все о любимом американском актере. Кино на ICTV

В эти выходные на телеканале ICTV состоится киномарафон фильмов с Уиллом Смитом в главной роли: все части серии «Плохие парни» в субботу с 15:20, а также в воскресенье фильмы «Хенкок» (21:15) и «Я, робот» (23:05). Читайте биографию и интересные факты о любимом актере.

Уилл Смит — американский актер, режиссер и исполнитель. Был дважды номинирован на премию «Оскар», пять раз на премию «Золотой глобус», а также является обладателем премии «Грэмми». Наибольшую известность получил за роли в фильмах «Люди в черном», «Плохие парни», «Я, робот».

Фильмография Уилла Смита:

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1995 — Плохие парни

1996 — День независимости

1997 — Люди в черном

1999 — Дикий, дикий Вест

2002 — Люди в черном 2

2003 — Плохие парни 2

2004 — Я, робот

2005 — Метод Хитча

2007 — Я — легенда

2008 — Хенкок

2012 — Люди в черном 3

2013 — После нашей эры

2020 — Плохие парни навсегда

Биография Уилла Смита и интересные факты об актере

Уиллиард Кэррол Смит-младший появился на свет 25 сентября 1968 года в городе Филадельфия, Пенсильвания, США. Рос Уилл в простой семье школьной учительницы и инженера. Родители будущей голливудской звезды разошлись, когда ему было 13 лет. Примерно в то же время юный Уилл стал увлекаться рэп-музыкой и взял себе музыкальный псевдоним the Fresh Prince.

Интересный факт: В восьмидесятых годах Уилл Смит со музыкальным своим альтер-эго the Fresh Prince и хип-хоп исполнитель DJ Jazzy Jeff выпустили совместный трек и клип, который так завирусился, что даже получил статуэтку престижной премии Грэмми!

В 18-летнем возрасте Уилл получил свою первую главную роль в сериале «Принц из Беверли-Хиллз», где по сути исполнял роль камео — то есть играл самого себя в юности. В 1992 году во время съемок сериала Уилл Смит впервые стал отцом. Его тогдашняя избранница Шери Зампино родила ему сына Трея.

А несколько лет спустя, на съемках все того же шоу актер познакомился со своей второй женой — Джадой Пинкет. Сериал подарил актеру возможность появляться на телеэкранах в течение шести лет. Но настоящий успех пришел к Смиту вовсе не благодаря телевидению.

Интересный факт:

Уилл Смит стал миллионером в возрасте 20 лет.

Ближе к окончанию вышеупомянутого сериала, актер стал понемногу терять славу кумира молодежи, но тут судьба подарила ему возможность поучаствовать в съемках настоящего большого кино. Фильмом, который стал для Смита путевкой в Голливуд, стал комедийный боевик «Плохие парни». В 1995 году случился бум на фильмы подобного жанра, так что Уилл сумел занять эту нишу. Вскоре после успеха этой картины, актера стали приглашать во все более крупнобюджетные проекты. Например, в 1996 году, он появился в главной роли в картине «День независимости». А уже через год мир увидел фильм, который подарил Уиллу Смиту истинную любовь зрителей — «Люди в черном».

Интересный факт:

Уиллу Смиту предлагали сыграть главную роль в «Матрице», но актер отказался, посчитав проект заведомо провальным. Что ж, видимо зря…

На стыке тысячелетий, Уиллу Смиту было предложено принять участие в ныне популярнейшей франшизе всех времен — «Матрице», но актер отклонил предложение и предпочел ему съемки в фильме «Дикий, дикий Вест». Фильм провалился в прокате, но сам актер говорил, что ни разу не пожалел, что сделал такой выбор, ведь считает игру своего коллеги Киану Ривза безупречной. Кстати, примерно в это же время, Уилл Смит еще дважды стал отцом — супруга Джада родила ему сына Джейдена и дочь Уиллоу.

В начале нулевых Уилл работал над продолжением «Людей в черном» и «Плохих парней». Эти роли закрепили за ним славу доброго полицейского. В 2004 году он продолжил свою карьеру кино-копа в фильме «Я, робот», сюжет которого повествует о недалеком будущем, где почти всю работу за людей делают роботы.

Интересный факт:

Любимая книга Уилла Смита — «Алхимик» Пауло Коэльо, а из хобби актер предпочитает шахматы.

С 2005 по 2008 год Уилл Смит снялся в пяти фильмах, принесших ему невероятный успех: «Метод Хитча», «В погоне за счастьем» (где также появился его сын Джейден), «Я — легенда», «Семь жизней» и «Хенкок». Эти картины подарили актеру возможность раскрыть свой актерский потенциал в разных жанрах и продемонстрировать невиданные зрителями ранее грани его актерского мастерства.

После вышеупомянутого успеха Уилл Смит на четыре года пропал с больших экранов и вернулся обратно только в 2012 году, в продолжении франшизы «Люди в черном 3». А спустя год, в 2013 мир увидел повзрослевшего сына актера Джейдена вместе с отцом в фильме «После нашей эры». Кино было не слишком высоко оценено критиками в основном из-за недостаточно высокого качества игры Джейдена, а зрителями из-за того, что игре Уилла в фильме уделено слишком мало времени.

В 2016 году Уилл Смит собирался приступить к съемкам в драме «Призрачная красота». По его сюжету, главный герой переживает депрессию после тяжелой потери. По трагичному совпадению всего спустя неделю после того, как актер подписал контракт с согласием, у его отца обнаружили рак. Спустя несколько месяцев после отец Уилла скончался.

В 2019 году Уилл появился на экранах в роли джинна в киноадаптации популярной истории про восточного принца Алладина, срежиссированного Гаем Ричи. Фильм был высоко оценен и критиками, и зрителями. Эта картина собрала в кинопрокате более $1 миллиарда и стала самым кассовым фильмом Смита.

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Интересный факт:

Бывший президент США Барак Обама во время своего правления однажды заявил, что если о нем когда-нибудь снимут фильм, он хотел бы, чтобы на его роль взяли Уилла Смита.

Ныне Уилл Смит продолжает оставаться одним из самых востребованных голливудских актеров. Ему удалось построить не только удивительно успешную актерскую карьеру, но также продолжать свое музыкальное увлечение и создать образцовую семью. Помимо актерской деятельности, Уилл Смит занимается благотворительностью, активно ведет социальные сети и помогает своим детям в их творческих поисках.

Не пропустите фильмы «Плохие парни», «Хенкок» и «Я, робот» в эти выходные на телеканале ICTV!

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