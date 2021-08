Від зомбі до покемонів: 5 найкращих екранізацій відеоігор

Цього тижня з вівторка по четвер на телеканалі ICTV відбудеться показ фільмів серії «Оселя зла», а це гарний привід згадати найкращі екранізації відеоігор.

«Сайлент Хілл» (2006)

Дуже відомий хоррор за мотивами однойменної відеогри Silent Hill, що побачила світ ще у 1999 році. На відміну від фільму, у грі головна роль віддана батькові головної героїні. Він разом з дочкою за її проханням направляється у містечко Сайлент Хілл, але вони потрапляють у аварію і коли головний герой приходить до тями, він розуміє, що дівчинка зникла.

У фільмі дочку у місто везе мати, вони також потрапляють у аварію і дівчинка пропадає. Мати направляється у закинутий Сайлент Хілл з надією відшукати дитя, а на її шляху трапляються наймоторошніші створіння.

«Принц Персії: Піски часу» (2010)

У 2003 році відома французька компанія-розробник Ubisoft випустила гру Prince of Persia: The Sands of Time. Гра набрала неабиякої популярності та отримала дуже високі оцінки, як споживачів, так і критиків. Тому вже кілька років потому Голлівуд зняв однойменний фільм, який розкривав історію головного героя – принца Дастана – події до, під час та після сюжету гри.

Цікаво, що у акторському касті не можна зустріти жодного актора, що мав би східне коріння. Роль головного героя отримав Джейк Джилленхол, що має лише шведське та англійське коріння. Інші актори також не схожі на представників культури того регіону.

«Покемон. Детектив Пікачу» (2019)

Напевно, мало хто не чув про покемонів. Розроблена японською компанією наприкінці нульових гра Pokémon завоювала увагу та любов споживачів, а згодом розрослась до масштабів не інакше як корпорації з виробництва всього на світі! Навіть кілька років тому Pokémon воскресла вже на смартфонах. А ще, окрім всім відомих мультфільмів, покемони з’явились і у кіно.

У 2019 році світ побачив нову екранізацію гри з серії покемонських пригод – Detective Pikachu. За сюжетом головний герой має разом з усім відомим пухнастиком Пікачу розкрити справу вбивства його батька. Ну а інші покемони, звісно, допомагатимуть йому на його шляху.

«Need for Speed: Жага швидкості» (2014)

Не інакше як бестселлером не назвати серію ігор Need for Speed. Перша з них була випущена ще у 1994 році і з того часу ніяка інша франшиза схожої тематики так і не змогла переплюнути успіх продукту Electronic Arts. Головна мета гравця – перемагати у заїздах на трассах різної складності, просуваючись все далі і далі, та здобуваючи можливість прокачувати свій транспортний засіб.

У 2014 році, через 20 років після старту продажів першої гри серії, було знято однойменний фільм. Головною фішкою гри були дорогі автомобілі, які щоразу брали участь у заїздах. Аби не збанкрутувати, автори фільму, використовували тільки кузови дорогих марок, а “начинку” брали дешевшу.

«Оселя зла» (2002)

У 1996 році японська компанія з розробки ігор Capcom представила світові першу частину своєї хорор гри на виживання Resident Evil. Гра одразу сподобалась публіці, тому вже за два роки компанія випустила другу частину гри, а через рік ще і третю.

Згодом у 2002 році у Голлівуді вирішили зняти однойменний фільм за мотивами цієї гри. Творці «Оселі зла», кажуть, що хотіли зняти справді страшне кіно, а ще, фільм – один із перших прикладів вдалих екранізацій відеоігор. Ідея екранізувати гру з’явилась у авторів фільму ще тоді, коли гра тільки-но побачила світ у 1996 році і після шести років підготовки та зйомок, глядачі нарешті побачили фільм.



