От зомби до покемонов: 5 лучших экранизаций видеоигр

На этой неделе со вторника по четверг на телеканале ICTV состоится показ фильмов серии «Обитель зла», а это хороший повод вспомнить лучшие экранизации видеоигр.

«Сайлент Хилл» (2006)

Очень известный хоррор по мотивам одноименной видеоигры Silent Hill, вышедшей еще в 1999 году. В отличие от фильма, в игре главная роль отдана отцу главной героини. Он вместе с дочерью по ее просьбе направляется в городок Сайлент Хилл, но они попадают в аварию и когда главный герой приходит в себя, он понимает, что девочка исчезла.

В фильме дочь в город везет мать, они также попадают в аварию и девочка пропадает. Мать направляется в заброшенный Сайлент Хилл с надеждой отыскать ребенка, а на ее пути встречаются самые жуткие создания.

«Принц Персии: Пески времени» (2010)

В 2003 году известная французская компания-разработчик Ubisoft выпустила игру Prince of Persia: The Sands of Time. Игра набрала большую популярность и получила очень высокие оценки, как потребителей, так и критиков. Поэтому уже через несколько лет Голливуд снял одноименный фильм, который раскрывал историю главного героя — принца Дастана — события до, во время и после сюжета игры.

Интересно, что в актерском касте нельзя встретить ни одного актера, который имеет восточные корни. Роль главного героя получил Джейк Джилленхол, у которого есть только шведские и английские корни. Другие актеры тоже не похожи на представителей культуры этого региона.

«Покемон. Детектив Пикачу» (2019)

Наверное, мало кто не слышал про покемонов. Разработаная японской компанией в конце нулевых игра Pokémon завоевала внимание и любовь потребителей, а впоследствии разрослась до масштабов не иначе как корпорации по производству всего на свете! Даже несколько лет назад Pokémon воскресла уже на смартфонах. А еще, кроме всем известных мультфильмов, покемоны появились и в кино.

В 2019 году мир увидел новую экранизацию игры из серии покемонских приключений — Detective Pikachu. По сюжету главный герой должен с вместе со всем известным пушистиком Пикачу раскрыть дело об убийстве его отца. Ну а другие покемоны, конечно, помогают ему на его пути.

«Need for Speed: Жажда скорости» (2014)

Не иначе как бестселлером не назвать серию игр Need for Speed. Первая из них была выпущена еще в 1994 году и с тех пор никакая другая франшиза подобной тематики так и не смогла переплюнуть успех продукта Electronic Arts. Главная цель игрока — побеждать в заездах на трассах различной сложности, продвигаясь все дальше и дальше, и приобретая возможность прокачивать свое транспортное средство.

В 2014 году, через 20 лет после старта продаж первой игры серии, был снят одноименный фильм. Главной фишкой игры были дорогие автомобили, которые каждый раз принимали участие в заездах. Чтобы не обанкротиться, авторы фильма использовали только кузова дорогих марок, а «начинку» брали подешевле.

«Обитель зла» (2002)

В 1996 году японская компания по разработке игр Capcom представила миру первую часть своей хоррор игры на выживание Resident Evil. Игра сразу понравилась публике, поэтому уже через два года компания выпустила вторую часть игры, а через год еще и третью.

Впоследствии в 2002 году в Голливуде решили снять одноименный фильм по мотивам этой игры. Создатели «Обители зла», говорят, что хотели снять действительно страшное кино, а еще, фильм — один из первых примеров удачных экранизаций видеоигр. Идея экранизировать игру появилась у авторов фильма еще тогда, когда игра только вышла в 1996 году и после шести лет подготовки и съемок, зрители наконец увидели фильм.

Не пропустите и вы три части фильмов серии «Обитель зла» со вторника по четверг в 0:25 на телеканале ICTV!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.