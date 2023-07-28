Вечір кінопремʼєр: «Тенет» і «Джокер» на ICTV2

В неділю, 30 липня, телеканал ICTV2 підготував для вас дві грандіозні кінопремʼєри: о 19:00 фантастичний бойовик «Тенет» (2020) режисера Крістофера Нолана та о 21:50 психологічний трилер «Джокер» (2019) Тодда Філліпса. В матеріалі розповідаємо найцікавіше про кінострічки та рекомендуємо провести вечір неділі разом з нами.

О 19:00 ICTV2 покаже фантастичний бойовик «Тенет» режисера Крістофера Нолана, який вийшов на великі екрани у 2020 році і став тоді найбільш очікуваною премʼєрою. В розпал Covid-19 «Тенет» декілька разів переносив дати релізу і, в результаті, премʼєра відбулась 26 серпня. Це був перший голлівудський високобюджетний фільм у широкому прокаті після пандемічного карантину. Загалом світові касові збори стрічки сягають понад 363 мільйони доларів, що дозволило зайняти їй пʼяте місце в рейтингу найкасовіших фільмів 2020 року. Також «Тенет» здобув Оскар за найкращі візуальні ефекти та був номінований в категорії «Найкраща робота художника-постановника».

У центрі сюжету досвідчений спецагент, якому належить разом з іншими героями «Тенета» запобігти Третій світовій війні. Проте це їм потрібно зробити з майбутнього, для чого агенти використовують інверсію – тобто повертають час назад, щоб розкрити інформацію про минуле з майбутнього. Цікаво, що фільм починається з подій в Україні, хоча й зйомки у нас не проходили. Зокрема, в кадрі ви побачите машини українського підрозділу швидкого реагування КОРД, українських поліцейських та Національну оперу.

В головних ролях – Джон Девід Вашингтон, Роберт Паттінсон, Елізабет Дебікі, Аарон Тейлор-Джонсон та Кеннет Брана.

О 20:50 на глядачів каналу ICTV2 чекає психологічний трилер «Джокер» Тодда Філліпса. Сюжет картини є версією передісторії суперлиходія Джокера, одного з ключових антагоністів Бетмена в коміксах компанії DC Comics. Події фільму відбуваються на початку 80-х в місті Ґотем. Артур Флек – комік-невдаха із розладом особистості, який живе з матір’ю та намагається займатися улюбленою справою – смішити людей. Проте з часом Артур розуміє, що світ дуже жорстокий. І ця жорстокість перетворить невизнаного коміка на суперлиходія Джокера…

Премʼєра стрічки відбулась на 76-Венеційському кінофестивалі 31 серпня 2019 року, де здобула головний приз «Золотий лев». Також на 92 церемонії «Оскар» фільм представлений в 11 номінаціях, серед яких забрав головний приз в категоріях «Найкраща чоловіча роль» та «Найкраща музика до фільму». Крім того, цю роботу відзначили і такі престижні кінопремії як: «Золотий Глобус», BAFTA, Премія гільдії кіноакторів США та навіть музична премія «Греммі».

«Джокер» отримав неймовірне визнання глядачів, про що свідчать касові збори – більше мільярда доларів в світовому прокаті! Це дозволило йому стати найбільш касовою картиною в історії з категорією R. Також станом на 31 січня 2022 року фільм займає 75 місце в Списку 250 найрейтинговіших фільмів IMDb.

В головних ролях – Хоакін Фенікс, Роберт де Ніро, Зазі Бітц, Марк Мерон, Френсіс Конрой

До речі, премʼєра другої частини «Джокер: Божевілля на двох» запланована на 4 жовтня 2024 року, де в головній ролі знову зʼявиться Хоакін Фенікс, а роль Харлі Квін зіграє Леді Гага.

Не пропустіть круті кінопремʼєри на ICTV2 «Тенет» та «Джокер» вже цієї неділі о 19:00 та 21:50!