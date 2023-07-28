Вечер кинопремьер: «Тенет» и «Джокер» на ICTV2

В воскресенье, 30 июля, телеканал ICTV2 подготовил для вас две грандиозные кинопремьеры: в 19:00 фантастический боевик «Тенет» (2020) режиссера Кристофера Нолана и в 21:50 психологический триллер «Джокер» (2019) Тодда Филлипса. В материале рассказываем самое интересное о кинолентах и рекомендуем провести вечер воскресенья вместе с нами.

В 19:00 ICTV2 покажет фантастический боевик «Тенет» режиссера Кристофера Нолана, вышедшего на большие экраны в 2020 году и ставшего тогда самой ожидаемой премьерой. В разгар Covid-19 «Тенет» несколько раз переносил даты релиза и, в результате, премьера состоялась 26 августа. Это первый голливудский высокобюджетный фильм в широком прокате после пандемического карантина. В целом мировые кассовые сборы ленты составляют более 363 миллионов долларов, что позволило занять ей пятое место в рейтинге самых кассовых фильмов 2020 года. Также «Тенет» получил Оскар за лучшие визуальные эффекты и был номинирован в категории «Лучшая работа художника-постановщика».

В центре сюжета опытный спецагент, которому предстоит вместе с другими героями «Тенета»предотвратить Третью мировую войну. Однако это им нужно сделать из будущего, для чего агенты используют инверсию – то есть возвращают время назад, чтобы раскрыть информацию о прошлом из будущего. Интересно, что фильм начинается с событий в Украине, хоть и съемки у нас не проходили. В частности, в кадре вы увидите машины украинского подразделения быстрого реагирования КОРД, украинских полицейских и Национальную оперу.

В главных ролях – Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон и Кеннет Брана.

В 20:50 зрителей канала ICTV2 ждет психологический триллер «Джокер» Тодда Филлипса. Сюжет картины является версией предыстории суперзлодея Джокера, одного из ключевых антагонистов Бэтмена в комиксах компании DC Comics. События фильма происходят в начале 80-х в городе Готем. Артур Флек — комик-неудачник с расстройством личности, живет с матерью и пытается заниматься любимым делом — смешить людей. Однако со временем Артур понимает, что мир очень жесток. И эта жестокость превратит непризнанного комика в суперзлодея Джокера…

Премьера фильма состоялась на 76-Венецианском кинофестивале 31 августа 2019 года, где получила главный приз «Золотой лев». Также на 92 церемонии «Оскар» фильм был представлен в 11 номинациях, среди которых забрал главный приз в категориях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая музыка к фильму». Кроме того, эту работу отметили и такие престижные кинопремии как «Золотой Глобус», BAFTA, Премия гильдии киноактеров США и даже музыкальная премия «Грэмми».

«Джокер» получил невероятное признание зрителей, о чем свидетельствуют кассовые сборы – более миллиарда долларов в мировом прокате! Это позволило ему стать самой кассовой картиной в истории с категорией R. Также по состоянию на 31 января 2022 года фильм занимает 75 место в Списке 250 самых рейтинговых фильмов IMDb.

В главных ролях – Хоакин Феникс, Роберт де Ниро, Зази Битц, Марк Мерон, Фрэнсис Конрой

Кстати, премьера второй части «Джокер: Безумие на двоих» запланирована на 4 октября 2024 года, где в главной роли снова появится Хоакин Феникс, а роль Харли Квинн сыграет Леди Гага.

Не пропустите крутые кинопремьеры на ICTV2 «Тенет» и «Джокер» уже в это воскресенье в 19:00 и 21:50!