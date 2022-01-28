Вампіри, священики та чаклуни: що дивитись суботнім вечором на ICTV

Цієї суботи з 19:10 на ICTV покажуть фільми «Сьомий син», «Ван Гельсінг» та «Пастир». Ми зібрали добірку фільмів, присвячених тематиці боротьби з нечистю.

Костянтин (2004)

Напевно, «Костянтин» – один із найпопулярніших і навіть культових фільмів про боротьбу з нечистю. У центрі його сюжету головний герой у виконанні Кіану Рівза, який займається тим, що виганяє демонів зі світу людей і, таким чином, допомагає підтримувати баланс добра і зла у світі. Він дуже втомився від своєї долі, викурює по кілька пачок цигарок на день, щоб якнайшвидше померти. Але вершителі доль ніяк не дають йому знайти спокій.

Інший світ (2003)

Одна з найдовший франшиз про вампірів і перевертнів – «Інший світ». За її сюжетом у світі, крім людей, ще таємно живуть вампіри та перевертні. При цьому вони закляті вороги, які століттями ведуть війну один з одним і винищують недругів. Головна героїня Селена – вампірка і щоночі вона виходить на полювання, щоб прикінчити пару-трійку перевертнів. Одного разу в ході цього вона рятує людину, яка тільки на перший погляд здається простим смертним.

Сьомий син (2014)

Фільм «Сьомий син» покажуть на ICTV у суботу о 19.10. Він розповідає історію про юного чаклуна Тома, якому треба навчитися чародійству, адже на свободу вирвалося заточене багато століть тому зло. І воно здатне знищити буквально все на світі. Цікаво, що цей фільм не тільки є якісним фентезійним екшеном, але також ставить питання добра і зла. Як казав один із творців картини, основна думка у тому, що в кожному з нас співіснують добро і зло. Саме тому з останнім часом так важко боротися, адже це як відсікти половину від себе.

Ван Гельсінг (2004)

Класичний фільм про мисливця на вампірів родом із Середньовіччя, «Ван Гельсінг» покажуть у суботу о 21:05. Навряд чи знайдеться той, хто ніколи не чув цього імені і не знає, що головний герой картини, у виконанні Г’ю Джекмена, ходить у чорному шкіряному плащі і знищує кровососів за допомогою арбалета. Цей фільм вже встиг стати нестаріючої класикою, а його сюжет простий – відомий мисливець на вампірів вирушає до Трансільванії, щоб битися віч-на-віч із ватажком нечистих Графом Дракулою!

Пастир (2011)

Фільм «Пастир» покажуть на ICTV у суботу о 23:40. У ньому розповідається про альтернативну реальність, в якій світ людей був перетворений на мертву пустелю через їхню боротьбу з вампірським породом. Слідом за цим владу захопила теократична партія, яка готувала та випускала на боротьбу з кровососами воїнів-ченців. Завдяки їхнім навичкам вампірів взяли під контроль, але очікувано партія почала боятися сили своїх підлеглих та розпустила тих. Непристосовані до життя без війни вони стали діяти у своїх інтересах і до чого це призвело… Дізнаєтесь під час перегляду!

Дивіться фільми «Сьомий син», «Ван Гельсінг» та «Пастир» у суботу з 19:10 на ICTV!

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