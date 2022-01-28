seach
ICTV - Разом краще
Головна / Вампіри, священики та чаклуни: що дивитись суботнім вечором на ICTV / 28.01.2022 16:24
28.01.2022 16:24
Поділитися

Вампіри, священики та чаклуни: що дивитись суботнім вечором на ICTV

Вампіри, священики та чаклуни: що дивитись суботнім вечором на ICTV

Цієї суботи з 19:10 на ICTV покажуть фільми «Сьомий син», «Ван Гельсінг» та «Пастир». Ми зібрали добірку фільмів, присвячених тематиці боротьби з нечистю.

Костянтин (2004)

Напевно, «Костянтин» – один із найпопулярніших і навіть культових фільмів про боротьбу з нечистю. У центрі його сюжету головний герой у виконанні Кіану Рівза, який займається тим, що виганяє демонів зі світу людей і, таким чином, допомагає підтримувати баланс добра і зла у світі. Він дуже втомився від своєї долі, викурює по кілька пачок цигарок на день, щоб якнайшвидше померти. Але вершителі доль ніяк не дають йому знайти спокій.

Кадр із фільму «Костянтин»

Інший світ (2003)

Одна з найдовший франшиз про вампірів і перевертнів – «Інший світ». За її сюжетом у світі, крім людей, ще таємно живуть вампіри та перевертні. При цьому вони закляті вороги, які століттями ведуть війну один з одним і винищують недругів. Головна героїня Селена – вампірка і щоночі вона виходить на полювання, щоб прикінчити пару-трійку перевертнів. Одного разу в ході цього вона рятує людину, яка тільки на перший погляд здається простим смертним.

Кадр із фільму «Інший світ»

Сьомий син (2014)

Фільм «Сьомий син» покажуть на ICTV у суботу о 19.10. Він розповідає історію про юного чаклуна Тома, якому треба навчитися чародійству, адже на свободу вирвалося заточене багато століть тому зло. І воно здатне знищити буквально все на світі. Цікаво, що цей фільм не тільки є якісним фентезійним екшеном, але також ставить питання добра і зла. Як казав один із творців картини, основна думка у тому, що в кожному з нас співіснують добро і зло. Саме тому з останнім часом так важко боротися, адже це як відсікти половину від себе.

Кадр із фільму «Сьомий син»

 

Ван Гельсінг (2004)

Класичний фільм про мисливця на вампірів родом із Середньовіччя, «Ван Гельсінг» покажуть у суботу о 21:05. Навряд чи знайдеться той, хто ніколи не чув цього імені і не знає, що головний герой картини, у виконанні Г’ю Джекмена, ходить у чорному шкіряному плащі і знищує кровососів за допомогою арбалета. Цей фільм вже встиг стати нестаріючої класикою, а його сюжет простий – відомий мисливець на вампірів вирушає до Трансільванії, щоб битися віч-на-віч із ватажком нечистих Графом Дракулою!

Кадр з фильму «Ван Гельсінг»

 

Пастир (2011)

Фільм «Пастир» покажуть на ICTV у суботу о 23:40. У ньому розповідається про альтернативну реальність, в якій світ людей був перетворений на мертву пустелю через їхню боротьбу з вампірським породом. Слідом за цим владу захопила теократична партія, яка готувала та випускала на боротьбу з кровососами воїнів-ченців. Завдяки їхнім навичкам вампірів взяли під контроль, але очікувано партія почала боятися сили своїх підлеглих та розпустила тих. Непристосовані до життя без війни вони стали діяти у своїх інтересах і до чого це призвело… Дізнаєтесь під час перегляду!

Кадр з фільму «Пастир»

Дивіться фільми «Сьомий син», «Ван Гельсінг» та «Пастир» у суботу з 19:10 на ICTV!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Анонс кіно, кінопоказ ICTV, Кінопоказ тижня
28.01.2022 16:24



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь