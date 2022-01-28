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28.01.2022 16:24
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Вампиры, священники и колдуны: что смотреть субботним вечером на ICTV

Вампиры, священники и колдуны: что смотреть субботним вечером на ICTV

В эту субботу с 19:10 на ICTV покажут фильмы «Седьмой сын», «Ван Хельсинг» и «Пастырь». Мы собрали подборку фильмов посвященных тематике борьбы с нечистью. 

Константин (2004)

Наверное, «Константин» — один из самых популярных и даже культовых фильмов о борьбе с нечистью. В центре его сюжета главный герой в исполнении Киану Ривза, который занимается тем, что изгоняет демонов из мира людей и таким образом помогает поддерживать баланс добра и зла в мире. Он очень устал от своей участи, выкуривает по несколько пачек сигарет в день, чтобы поскорее умереть. Но вершители судеб никак не дают ему обрести покой.

Кадр из фильма «Константин»

Другой мир (2003)

Одна из самых долгоиграющих франшиз о вампирах и оборотнях — «Другой мир». По ее сюжету в мире, кроме людей, еще тайно живут вампиры и оборотни. При этом они заклятые враги, которые столетиями ведут друг с другом войну и истребляют недругов. Главная героиня Селена — вампирка и каждую ночь она выходит на охоту, чтобы прикончить пару-тройку оборотней. Однажды в ходе этого она спасает человека, который только на первый взгляд кажется простым смертным.

Кадр из фильма «Другой мир»

Седьмой сын (2014)

Фильм «Седьмой сын» покажут на ICTV в субботу в 19:10. Он рассказывает историю о юном колдуне Томе, которому нужно обучиться чародейству, ведь на свободу вырвалось заточенное много веков назад зло. И оно способно уничтожить буквально все в мире. Интересно, что этот фильм не только является качественным фэнтезийным экшеном, но также поднимает вопросы добра и зла. Как говорил один из создателей картины, основная мысль в том, что в каждом из нас сосуществуют добро и зло. Именно поэтому с последним порой так тяжело бороться, ведь это как осечь половину себя.

Кадр из фильма «Седьмой сын»

 

Ван Хельсинг (2004)

Классический фильм об охотнике на вампиров, родом из Средневековья, «Ван Хельсинг» покажут в субботу в 21:05. Вряд ли найдется тот, кто никогда не слышал этого имени и не знает, что главный герой картины, в исполнении Хью Джекмена, расхаживает в черном кожаном плаще и уничтожает кровососов при помощи арбалета. Этот фильм уже успел стать нестареющей классикой, а его сюжет прост — известный охотник на вампиров отправляется в Трансильванию, чтобы сразиться лицом к лицу к предводителю нечистых Графом Дракулой!

Кадр из фильма «Ван Хельсинг»

 

Пастырь (2011)

Фильм «Пастырь» покажут на ICTV в субботу в 23:40. В нем повествуется об альтернативной реальности, в которой мир людей был превращен в безжизненную пустыню из-за их борьбы с вампирским отродьем. Вслед за этим власть захватила теократическая партия, которая готовила и выпускала на борьбу с кровососами воинов-монахов. Благодаря их навыкам вампиров взяли под контроль, но ожидаемо партия стала бояться силы своих бывших подчиненных и распустила тех. Неприспособленные к жизни без войны они стали действовать в своих интересах и к чему это привело… Узнаете при просмотре!

Кадр из фильма «Пастырь»

Смотрите фильмы «Седьмой сын», «Ван Хельсинг» и «Пастырь» в субботу с 19:10 на ICTV! 

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Теги: Анонс кино, кінопоказ ICTV, Кінопоказ тижня
28.01.2022 16:24



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