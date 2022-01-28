Вампиры, священники и колдуны: что смотреть субботним вечером на ICTV

В эту субботу с 19:10 на ICTV покажут фильмы «Седьмой сын», «Ван Хельсинг» и «Пастырь». Мы собрали подборку фильмов посвященных тематике борьбы с нечистью.

Константин (2004)

Наверное, «Константин» — один из самых популярных и даже культовых фильмов о борьбе с нечистью. В центре его сюжета главный герой в исполнении Киану Ривза, который занимается тем, что изгоняет демонов из мира людей и таким образом помогает поддерживать баланс добра и зла в мире. Он очень устал от своей участи, выкуривает по несколько пачек сигарет в день, чтобы поскорее умереть. Но вершители судеб никак не дают ему обрести покой.

Другой мир (2003)

Одна из самых долгоиграющих франшиз о вампирах и оборотнях — «Другой мир». По ее сюжету в мире, кроме людей, еще тайно живут вампиры и оборотни. При этом они заклятые враги, которые столетиями ведут друг с другом войну и истребляют недругов. Главная героиня Селена — вампирка и каждую ночь она выходит на охоту, чтобы прикончить пару-тройку оборотней. Однажды в ходе этого она спасает человека, который только на первый взгляд кажется простым смертным.

Седьмой сын (2014)

Фильм «Седьмой сын» покажут на ICTV в субботу в 19:10. Он рассказывает историю о юном колдуне Томе, которому нужно обучиться чародейству, ведь на свободу вырвалось заточенное много веков назад зло. И оно способно уничтожить буквально все в мире. Интересно, что этот фильм не только является качественным фэнтезийным экшеном, но также поднимает вопросы добра и зла. Как говорил один из создателей картины, основная мысль в том, что в каждом из нас сосуществуют добро и зло. Именно поэтому с последним порой так тяжело бороться, ведь это как осечь половину себя.

Ван Хельсинг (2004)

Классический фильм об охотнике на вампиров, родом из Средневековья, «Ван Хельсинг» покажут в субботу в 21:05. Вряд ли найдется тот, кто никогда не слышал этого имени и не знает, что главный герой картины, в исполнении Хью Джекмена, расхаживает в черном кожаном плаще и уничтожает кровососов при помощи арбалета. Этот фильм уже успел стать нестареющей классикой, а его сюжет прост — известный охотник на вампиров отправляется в Трансильванию, чтобы сразиться лицом к лицу к предводителю нечистых Графом Дракулой!

Пастырь (2011)

Фильм «Пастырь» покажут на ICTV в субботу в 23:40. В нем повествуется об альтернативной реальности, в которой мир людей был превращен в безжизненную пустыню из-за их борьбы с вампирским отродьем. Вслед за этим власть захватила теократическая партия, которая готовила и выпускала на борьбу с кровососами воинов-монахов. Благодаря их навыкам вампиров взяли под контроль, но ожидаемо партия стала бояться силы своих бывших подчиненных и распустила тех. Неприспособленные к жизни без войны они стали действовать в своих интересах и к чему это привело… Узнаете при просмотре!

Смотрите фильмы «Седьмой сын», «Ван Хельсинг» и «Пастырь» в субботу с 19:10 на ICTV!

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