Вампіри, привиди і орки: чого чекати від кінопоказу тижня на ICTV

На цьому тижні кінопоказ ICTV готує своїм глядачам три цікавих фільми: «Warcraft: Початок», «Дракула: Невідома історія» і «Примарний патруль». Пропонуємо дізнатися більше про кіно вихідних.

Warcraft: Початок (2016)

Фентезійний бойовик заснований на історії однойменного вигаданого ігрового всесвіту покажуть в суботу о 19:10. Сюжет фільму оповідає історію про клан орків, чий рідний світ вмирає. В наслідок цього їхній ватажок закликає останні існуючі сили, щоб врятувати свій народ від знищення. Таким чином через портал вони потрапляють в світ людей. Незабаром після прибуття непроханих гостей, людський рід стикається з їхньою особливою темною магією і агресією. Хто ж в результаті відвоює собі право жити, а хто змушений буде канути в небуття?

Дракула: Невідома історія (2014)

Всі ми знаємо історію румунського правителя Влада Цепеша, якого в народі прозвали Дракулою за жорстоку і агресивну манеру обходитись з ворогами. У фільмі 2014 року, який покажуть на ICTV в суботу о 21:40, нам продемонструють іншу сторону цього персонажа. У картині «Дракула: Невідома історія» головний герой показаний, як справжній герой, що готовий був занапастити власну душу заради порятунку свого народу.

Примарний патруль (2013)

Фантастична комедія, яку покажуть у неділю о 21:15, розповість глядачам історію поліцейського, який після смерті на завданні, потрапляє в Чистилище. Там його зустрічає місцевий розподільник душ. У копа є всі шанси навіки потрапити в Пекло, якщо тільки він не погодитися попрацювати в так званому «примарному патрулі», завданням якого є відловлювати душі мертвих, що затрималися в світі живих. Чи вийде у героя відмити свою репутацію і заробити прохід в райський сад?

Не пропустіть кінопоказ тижні в цю суботу та неділю на телеканалі ICTV!

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