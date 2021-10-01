Вампиры, призраки и орки: чего ждать от кинопоказа недели на ICTV

На этой неделе кинопоказ ICTV готовит своим зрителям три занимательных фильма: «Warcraft: Начало», «Дракула: Неизвестная история» и «Призрачный патруль». Предлагаем узнать больше о грядущем кино.

Warcraft: Начало (2016)

Фэнтезийный боевик основанный на истории одноименной вымышленной игровой вселенной покажут в субботу в 19:10. Сюжет фильма повествует историю о клане орков, чей родной мир умирает. В следствие этого их предводитель призывает последние существующие силы, чтобы спасти свой народ от уничтожения. Таким образом через портал они попадают в мир людей. Вскоре по прибытию незваных гостей, человеческий род сталкивается с их особой темной магией и агрессией. Кто же в итоге отвоюет себе право жить, а кто вынужден будет кануть в небытие?

Дракула: Неизвестная история (2014)

Все мы знаем историю румынского правителя Влада Цепеша, которого в народе прозвали Дракулой за жестокую и агрессивную манеру разделываться с врагами. В фильме 2014 года, который покажут на ICTV в субботу в 21:40, нам продемонстрируют другую сторону этого персонажа. В картине «Дракула: Неизвестная история» главный герой показан, как настоящий протагонист, который готов был загубить собственную душу ради спасения своего народа.

Призрачный патруль (2013)

Фантастическая комедия, которую покажут в воскресенье в 21:15, расскажет зрителям историю полицейского, который после смерти на задании, попадает в Чистилище. Там его встречает местный распределитель душ. У копа есть все шансы навеки попасть в Ад, если только он не согласиться поработать в так называемом «призрачном патруле», задачей которого является отлавливать души мертвых, что задержались в мире живых. Получится ли у героя отмыть свою репутацию и заработать проход в райский сад?

Не пропустите кинопоказ недели в эту субботу и воскресенье на телеканале ICTV!

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