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Главная / План побега: трилогия с Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером и Дейвом Батистой / 07.05.2020 19:24
07.05.2020 19:24
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План побега: трилогия с Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером и Дейвом Батистой


ICTV представляет три фильма серии боевиков с Сильвестром Сталлоне – План побега, План побега-2 и План побега-3: Дьявольская станция. Смотрите все три фильма в понедельник, 11 мая, с 19:20 в эфире ICTV. Мы собрали для вас лучшее видео, описания и интересные факты о фильмах.

Все о фильмах План побега

Главный герой серии фильмов План побега – Рэй Бреслин (Сильвестр Сталлоне), специалист по безопасности, который способен сбежать из любой тюрьмы.  Благодаря опыту, силе, логике и эрудированности герой Сталлоне способен найти уязвимости и слабые места в любой охране. В результате своих многочисленных тестов он сбегал из более чем 14 различных тюрем. В команду Бреслина входит его бессменный помощник – Хаш (Кёртис Джексон, известный рэпер 50 Cent).

Всего на данный момент отснято три фильма серии:

План побега (2013) – в эфире 11 мая, в понедельник в 19:20

План побега-2 (2018) – в эфире 11 мая, в понедельник в 21:10

План побега-3: Дьявольская станция (2019) – всеукраинская телепремьера 11 мая, в понедельник в 22:55

Ожидается продолжение серии – фильм План побега-4 запланирован на 2021 год.

 

План побега (2013)

О чем фильм План побега?

Рєю Бреслину (Сильвестер Сталлоне) поступает предложение от ЦРУ провести тест безопасности тюрьмы нового типа – нелегальной и секретной тюрьмы “Гробница”. По условиям эксперимента команда Бреслина не будет знать о его местонахождении, но ЦРУ убеждает его, что директор тюрьмы будет в курсе работы специалиста, а под кожу герою будет введен чип, который позволит спецслужбе отслеживать местопребывание.

Под именем террориста Энтони Портоса главный герой попадает в руки тюремщиков. Но с этого момента все начинает идти не по плану – из тела Бреслина извлекают жучок, а его самого усыпляют. Оказавшись в тюрьме, Бреслин сталкивается с невиданной жестокостью – как со стороны тюремщиков в масках, так и со стороны заключенных. Директор “Гробницы” (Джеймс Кевизел, известный по сериалу “В поле зрения”) оказывается не тем контактом, который обещали в ЦРУ – это настоящий маньяк-психопат. Среди заключенных находится лишь один человек, который решает помочь Бреслину – загадочный Роттмайер (Арнольд Шварценеггер). Теперь им вместе предстоит столкнуться с клубком тайн и бросить вызов тюрьме, ее обитателям и силам, который стоят за ней.

План побега (2013). В ролях:

Сильвестр Сталлоне
Арнольд Шварценеггер
Джеймс Кевизел
Кёртис “50 Cent” Джексон

Смотри видео онлайн План побега (2013) – официальный трейлер:

 

План побега-2 (2018)

О чем фильм План побега-2 (2018)?

В сиквеле оригинального фильма героями становятся Рэй Бреслин (Сильвестр Сталлоне) и Хаш (Кёртис “50 Cent” Джексон), а также другие члены команды. Именно они попадают в неприятности – при попытке освободить пленников в Чечне, погибает заложница. Виной всему оказывается один из сотрудников Бреслина, которого тот увольняет. Именно затаенная обида на бывшего босса запустит цепь опасных событий.

Спустя год после эпизода в Чечне, Шу, доверенное лицо Бреслина и один из участников чеченской операции, попадает в руки таинственной организации. Его отправляют в тюрьму под названием “Аид”, более совершенную версию “Гробницы” из первой части. Бреслин привлекает себе на помощь своего бывшего лучшего специалиста – Трента Дероса (Дейв Батиста, звезда серии блокбастеров “Стражи Галактики”). Проблема состоит в том, что “Аид” не имеет постоянной формы и постоянно меняет ее, не позволяя построить план побега.

Бреслин и Дерос разрабатывают хитроумный план захвата неприступной тюрьмы, причем один будет идти на штурм снаружи, а другой – изнутри.

План побега-2 (2018). В ролях:

Сильвестр Сталлоне
Дейв Батиста
Кёртис “50 Cent” Джексон
Джейми Кинг

Смотри видео онлайн План побега-2 (2018) – официальный трейлер:

 

План побега-3: Дьявольская станция (2019)

О чем фильм План побега-3 (2019)?

Продолжение предыдущих фильмов начинается с похищения дочери влиятельного гонконгского бизнесмена, специалиста по строительству и техническому обеспечению. Преступники не требуют выкуп, вместо этого они оставляют флешку с посланием Рэю Бреслину (Сильвестр Сталлоне). Оказалось, что за похищением стоит сын главного злодея первого фильма – бывшего друга и бизнес-партнера самого Бреслина – Кларка. Одержимый местью, Лестер Кларк заманивает главного героя, Дероса (Дейв Батиста), Хаша (Кёртис “50 Cent” Джексон) и всю их команду все глубже в паутину ловушек.

Похищенную держат в жутком месте в Восточной Европе – таинственной тюрьме для сверхопасных преступников, которую называют “Дьявольской станцией”. Чтобы пробраться внутрь и освободить пленницу, Бреслину придется пожертвовать многим – ближайшими друзьями, своим делом и, возможно, даже собственной жизнью.

План побега-3: Дьявольская станция (2019). В ролях:

Сильвестр Сталлоне
Дейв Батиста
Кёртис “50 Cent” Джексон
Джейми Кинг

Смотри украинскую премьеру:

Смотри видео онлайн План побега-3: Диявольская станция (2019) – офиціальный трейлер:

 

Интересные факты о серии фильмов План побега:

  • Изначально роль Рэя Бреслина должен был исполнить Брюс Уиллис.
  • 80% сцен План побега (2013) снимались в специальном ангаре в Новом Орлеане (штат Луизиана, США), который ранее принадлежал НАСА и в котором велись работы по сборке шаттлов.
  • для сцен на корабле фильма План побега (2013) было использовано настоящее огромное судно – балкер «Rican». Съемки стали последним рейсом корабля – после окончания производства балкер был отправлен к берегам Индии на утилизацию.
  • Все фильмы серии были сняты очень быстро: План побега (2013) за 2 месяца, План побега-2 (2018) – за три недели, План побега-3 (2019) – за 4 недели. Это стало возможным благодаря кропотливой подготовки кинопроизводства из-за плотного графика Сильвестра Сталлоне.
  • “Слай” и “Железный Арни” хотели сняться в одном фильме еще в 1980-е годы. План побега (2013) – третий фильм, в котором вместе снялись Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер (остальные – первые две части франшизы Неудержимые).
  • Фильм План побега-3: Дьявольская станция (2019) снимался в реальной тюрьме города Менсфилд (штат Огайо, США). Там же снимались многие сцены таких культовых фильмов как Самолет президента (1997) с Гаррисоном Фордом и Побег из Шоушенка (1994).

Смотри три фильма в понедельник, 11 мая, с 19:20 на ICTV!

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Теги: Анонс кіно, кінопроказ ICTV
07.05.2020 19:24



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