Топ-5 найцікавіших фактів про фільм “Від сутінків до світанку”

Культовий фільм режисера Роберта Родрігеса не втрачає своєї популярності вже більше чверті століття. Проте, чи так багато ви знаєте про цю саркастичну хоррор-комедію?

Цього тижня з вівторка по четвер о 23:55 на телеканалі ICTV відбудеться показ трьох фільмів серії “Від сутінків до світанку”. Ми пропонуємо дізнатись більше цікавих фактів про яскраве і неоднозначне кіно дев’яностих.

Через зйомки Сальма Хайєк два місяці ходила до психолога

Секс-символ не тільки цього фільму, а й цілої епохи кінематографу, Сальма Хайєк у фільмі виконала роль звабливої вампірки, що своїм танцем із пітоном зачарувала головних героїв. У кадрі акторка виглядає дуже впевнено, тримаючи на шиї та плечах кількох кілограмову змію та майстерно переміщуючи її під час свого танцю. Виглядає так, ніби ця змія – частина її самої, проте за кадром ця сцена виявилась набагато більш напруженою.

Справа в тому, що акторка дуже боїться змій і для того, щоб підготуватись до ролі, вона змушена була два місяці відвідувати психолога. Тільки, коли фобія була взята під контроль, акторці вдалося знятися у цій сцені. І хто після цього скаже, що робота актора – легка справа?

Багато хто плутає режисера фільму, вважаючи, що його зняв Тарантіно, і на те є причина

Чимало людей, добре знайомих з творчістю Квентіна Тарантіно, вважає, що режисером “Від сутінків до світанку” є саме він. Воно і не дивно, похмура атмосфера, іронічне ставлення до теми смерті та фут-фетиш – це все дуже нагадує нам саме його почерк. Але є ще одна причина, чому це кіно так сильно асоціюється саме з роботою Тарантіно.

Насправді, саме він спочатку працював над картиною в якості режисера і тільки згодом вирішив скласти обов’язки і більше сконцентруватися на своїй ролі у фільмі, аніж на керуванні зйомкою.

Бутафорські частини тіла показані у кіно не перший раз з’являлись на екранах

Сцена кривавої розправи над мешканцями бару, куди потрапили головні герої – чи не найефектніша частина фільму. Вона найкраще відображає почерк творців картини. Але мало хто знає, що при її створенні використовувався той самий реквізит, що вже був задіяний у іншому кіно авторів. Мова йде про частини тіл, що після бійки розкидані по всьому кадрі. Ці бутафорські останки були використані кіношниками під час зйомок їхніх інших фільмів.

А це, напевно, ще краще відображає характер Родрігеса і Тарантіно, – звичайні такі хлопці, не хочуть аби добро пропададало!

За мотивами фільму було створено гру і знято серіал

Навіть через багато років після прем’єри “Від сутінків до світанку” не втратив своєї популярності. Так, у 2001 році французька компанія з розробки відеоігор створила комп’ютерну гру. У ній розповідь починається після закінчення сюжету фільму, де персонаж Джорджа Клуні потрапляє у тюрму та намагається вибратись із неї. Після того, як зграя вампірів здійснює напад на в’язницю, у головного героя з’являється шанс на втечу.

Крім того, у 2014 на платформі Netflix вийшов серіал, що розповідає більш розширену історію пригод братів Гекко. Його режисером також став Роберт Родрігес, а над сценарієм він працював разом з Квентіном Тарантіно.

У фільмі повно акторських імпровізацій

Ми вже встигли трохи зрозуміти філософію авторів фільму, які намагались створити на знімальному майданчику, щось на кшталт живої оповіді. Саме тому, кіно наповнене сценами з імпровізаціями, які видавали головні герої та актори. Однією з них був і той самий танець Сальми Хайєк. Родрігес сказав акторці, що та повинна просто відчути музику та просто передавати її своїм тілом. Згадуючи вищезазначений факт про те, що Хайєк до смерті боїться змій, це, певно, стало для неї надзавданням.

Ще однією яскравою імпровізацією стала репліка Джорджа Клуні, який випадково під час сцени, коли героїня Сальми заявляє йому, що він стане її рабом, відповів: “Ні, дякую, я вже був одружений!”

Дивіться цього тижня на ICTV:

«Від сутінків до світанку» – вівторок, 23:55

«Від сутінків до світанку-2: Криваві гроші Техасу» – середа, 23:55

«Від сутінків до світанку-3: Дочка ката» – четвер, 23:55.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.