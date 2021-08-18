seach
ICTV - Разом краще
Главная / Топ-5 самых интересных фактов о фильме «От заката до рассвета» / 18.08.2021 12:48
18.08.2021 12:48
Поделиться

Топ-5 самых интересных фактов о фильме «От заката до рассвета»

Топ-5 самых интересных фактов о фильме «От заката до рассвета»

Культовый фильм режиссера Роберта Родригеса не теряет своей популярности уже более четверти века. Однако, так ли много вы знаете об этой саркастической хоррор-комедии?

На этой неделе со вторника по четверг в 23:55 на телеканале ICTV состоится показ трех фильмов серии «От заката до рассвета». Мы предлагаем узнать больше интересных фактов об этом ярком и неоднозначном кино девяностых.

Из-за съемок Сальма Хайек два месяца ходила к психологу

Секс-символ не только этого фильма, но и целой эпохи кинематографа, Сальма Хайек в фильме исполнила роль обольстительной вампирши, что своим танцем с питоном очаровала главных героев. В кадре актриса выглядит очень уверенно, держа на шее и плечах несколько килограммовую змею и искусно перемещая ее во время своего танца. Выглядит так, будто эта змея — часть ее самой, однако за кадром эта сцена оказалась гораздо более напряженной.

Сальма Хайек ходила к психологу из-за своей фобии змей

Дело в том, что актриса очень боится змей и для того, чтобы подготовиться к роли, она вынуждена была два месяца посещать психолога. Только, когда фобия была взята под контроль, актрисе удалось сняться в этой сцене. И кто после этого скажет, что работа актера — плевое дело?

Многие путают режиссера фильма, считая, что его снял Тарантино, и на то есть причина

Многие люди, хорошо знакомые с творчеством Квентина Тарантино, считают, что режиссером «От заката до рассвета» является именно он. Оно и неудивительно, мрачная атмосфера, ироническое отношение к теме смерти и фут-фетиш — это все очень напоминает нам именно его почерк. Но есть еще одна причина, почему это кино так сильно ассоциируется с работой Тарантино.

Родригес и Тарантино на съемках

На самом деле, именно он сначала работал над картиной в качестве режиссера и со временем решил оставить эту должность и больше сконцентрироваться на своей роли в фильме, чем на управлении съемкой.

Бутафорские части тела, показанные в кино, не первый раз появлялись на экранах

Сцена кровавой расправы над обитателями бара, куда попали главные герои — едва ли не самая эффектная часть фильма. Она лучше всего отражает почерк создателей картины. Но мало кто знает, что при ее создании использовался тот же реквизит, который уже был задействован в другом кино авторов. Речь идет о частях тел, которые после драки разбросаны по всему бару. Эти бутафорские останки были использованы киношниками во время съемок их других своих фильмов.

Реквизит из фильма прежнему использовался в другом кино авторов

А это, наверное, еще лучше отражает характер Родригеса и Тарантино — обычные такие ребята, не хотят, чтобы добро пропадало!

По мотивам фильма создали игру и сняли сериал

Даже через много лет после премьеры «От заката до рассвета» не утратил своей популярности. Так, в 2001 году французская компания по разработке видеоигр создала одноименную компьютерную игру. В ней рассказ начинается после окончания сюжета фильма, где персонаж Джорджа Клуни попадает в тюрьму и пытается выбраться из нее. После того, как стая вампиров осуществляет нападение на тюрьму, у главного героя появляется шанс на побег.

Постер игры «От заката до рассвета»

Кроме того, в 2014 на платформе Netflix вышел сериал, рассказывающий более расширенную историю приключений братьев Гекко. Его режиссером также стал Роберт Родригес, а над сценарием он работал вместе с Квентином Тарантино.

В фильме полно актерских импровизаций

Мы уже успели немного понять философию авторов фильма, которые пытались создать на съемочной площадке, нечто вроде живого повествования. Именно поэтому, кино наполнено сценами с импровизациями, которые выдавали главные герои и актеры. Одной из них был все тот же танец Сальмы Хайек. Родригес сказал актрисе, что та должна просто почувствовать музыку и передать ее своим телом. Вспоминая вышеупомянутый факт того, что Хайек до смерти боится змей, это, вероятно, стало для нее сверхзадачей.

Культовый момент с импровизацией Джорджа Клуни

Еще одной яркой импровизацией стала реплика Джорджа Клуни, который случайно во время сцены, когда героиня Сальмы заявляет ему, что он станет ее рабом, ответил: «Нет, спасибо, я уже был женат!»

Смотрите на этой неделе на ICTV:
«От заката до рассвета» — вторник, 23:55
«От заката до рассвета-2: Кровавые деньги Техаса» — среда, 23:55
«От заката до рассвета-3: Дочь палача» — четверг, 23:55.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

18.08.2021 12:48



Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь