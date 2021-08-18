Топ-5 самых интересных фактов о фильме «От заката до рассвета»

Культовый фильм режиссера Роберта Родригеса не теряет своей популярности уже более четверти века. Однако, так ли много вы знаете об этой саркастической хоррор-комедии?

На этой неделе со вторника по четверг в 23:55 на телеканале ICTV состоится показ трех фильмов серии «От заката до рассвета». Мы предлагаем узнать больше интересных фактов об этом ярком и неоднозначном кино девяностых.

Из-за съемок Сальма Хайек два месяца ходила к психологу

Секс-символ не только этого фильма, но и целой эпохи кинематографа, Сальма Хайек в фильме исполнила роль обольстительной вампирши, что своим танцем с питоном очаровала главных героев. В кадре актриса выглядит очень уверенно, держа на шее и плечах несколько килограммовую змею и искусно перемещая ее во время своего танца. Выглядит так, будто эта змея — часть ее самой, однако за кадром эта сцена оказалась гораздо более напряженной.

Дело в том, что актриса очень боится змей и для того, чтобы подготовиться к роли, она вынуждена была два месяца посещать психолога. Только, когда фобия была взята под контроль, актрисе удалось сняться в этой сцене. И кто после этого скажет, что работа актера — плевое дело?

Многие путают режиссера фильма, считая, что его снял Тарантино, и на то есть причина

Многие люди, хорошо знакомые с творчеством Квентина Тарантино, считают, что режиссером «От заката до рассвета» является именно он. Оно и неудивительно, мрачная атмосфера, ироническое отношение к теме смерти и фут-фетиш — это все очень напоминает нам именно его почерк. Но есть еще одна причина, почему это кино так сильно ассоциируется с работой Тарантино.

На самом деле, именно он сначала работал над картиной в качестве режиссера и со временем решил оставить эту должность и больше сконцентрироваться на своей роли в фильме, чем на управлении съемкой.

Бутафорские части тела, показанные в кино, не первый раз появлялись на экранах

Сцена кровавой расправы над обитателями бара, куда попали главные герои — едва ли не самая эффектная часть фильма. Она лучше всего отражает почерк создателей картины. Но мало кто знает, что при ее создании использовался тот же реквизит, который уже был задействован в другом кино авторов. Речь идет о частях тел, которые после драки разбросаны по всему бару. Эти бутафорские останки были использованы киношниками во время съемок их других своих фильмов.

А это, наверное, еще лучше отражает характер Родригеса и Тарантино — обычные такие ребята, не хотят, чтобы добро пропадало!

По мотивам фильма создали игру и сняли сериал

Даже через много лет после премьеры «От заката до рассвета» не утратил своей популярности. Так, в 2001 году французская компания по разработке видеоигр создала одноименную компьютерную игру. В ней рассказ начинается после окончания сюжета фильма, где персонаж Джорджа Клуни попадает в тюрьму и пытается выбраться из нее. После того, как стая вампиров осуществляет нападение на тюрьму, у главного героя появляется шанс на побег.

Кроме того, в 2014 на платформе Netflix вышел сериал, рассказывающий более расширенную историю приключений братьев Гекко. Его режиссером также стал Роберт Родригес, а над сценарием он работал вместе с Квентином Тарантино.

В фильме полно актерских импровизаций

Мы уже успели немного понять философию авторов фильма, которые пытались создать на съемочной площадке, нечто вроде живого повествования. Именно поэтому, кино наполнено сценами с импровизациями, которые выдавали главные герои и актеры. Одной из них был все тот же танец Сальмы Хайек. Родригес сказал актрисе, что та должна просто почувствовать музыку и передать ее своим телом. Вспоминая вышеупомянутый факт того, что Хайек до смерти боится змей, это, вероятно, стало для нее сверхзадачей.

Еще одной яркой импровизацией стала реплика Джорджа Клуни, который случайно во время сцены, когда героиня Сальмы заявляет ему, что он станет ее рабом, ответил: «Нет, спасибо, я уже был женат!»

Смотрите на этой неделе на ICTV:

«От заката до рассвета» — вторник, 23:55

«От заката до рассвета-2: Кровавые деньги Техаса» — среда, 23:55

«От заката до рассвета-3: Дочь палача» — четверг, 23:55.

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