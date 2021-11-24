ТОП-5 фильмов со Станиславом Бокланом: лучшее кино с ведущим «Хто хоче стати мільйонером?»

В эту субботу в рамках кинопоказа недели телезрители ICTV увидят два фильма со Станиславом Бокланом — «Правило боя» в 23:40 и «Черта» в 01:20. Читайте материал о лучших фильмах ведущего шоу «Хто хоче стати мільйонером?», которое стартует 29 ноября в 20:20.

Поводырь (2013)

Среди ценителей современного независимого украинского кино наверное не найдется того, кто бы не слышал про этот серьезный фильм. Действие картины разворачивается в Харькове 1932 года и рассказывает историю об американском инженере, приехавшем на работу в СССР со своим десятилетним сыном. Из-за разногласий с местными властями, инженера убивают, а его сыну удается скрыться. После этого мальчик становится поводырем у слепого кобзаря Ивана Кочерги. Также оказывается, что у юного американца в Кобзаре спрятаны важные документы, способные скомпрометировать государственную систему. Параллельно на него открывает охоту агент ОГПУ.

Правило боя (2017)

Этот фильм повествует историю о бывшем перспективном боксере, который вынужден промышлять криминалом, чтобы заработать. У его матери находят страшную болезнь из-за чего герой вынужден пойти зарабатывать на нелегальных подпольных боях без правил. Ему переходит дорогу местный преступный авторитет, лишая героя заработка и ставя под угрозу жизнь его близких. Спустя время у боксера появляется возможность отомстить, но ставки слишком высоки. Смотрите фильм «Правило боя» в субботу в 23:40.

Черта (2017)

«Черта» — это проект совместного производства Украины и Словакии. Сюжет фильма повествует историю о отца большой семьи, которая живет на границе двух государств. Из-за финансовых сложностей, ему приходится заняться контрабандой. Параллельно с этим, Словакия готовится вступить в Европейский союз, так что на границе производят усиления обороны. В следствие этого главный герой несколько раз попадается таможенникам и теряет товар. А это сильно не устраивает местную мафию. Смотрите фильм «Черта» в субботу в 01:20.

Предчувствие (2020)

Еще один фильм совместного производства нескольких стран — Украины, Литвы и Словакии. Это история о небольшом городке у моря под названием N. Его размеренную жизнь нарушает внезапная смерть местного мужчины. И даже не столько это, сколько то, что его близкие похоронили его, никому не сказали куда. Жена и друг покойного — единственные, кто знает о том, где его тело. Весь городок стоит на ушах в тревожном предчувствии опасности.

Пульс (2021)

Спортивная драма, основанная на истории жизни украинской легкоатлетки Оксаны Ботурчук. Девушка родом из маленького провинциального городка с детства усиленно занималась спортом и мечтала однажды попасть на Олимпийские игры. Однако страшная авария нанесла ей серьезные травмы и почти лишила зрения. Но даже несмотря на все это, девушка не намеренна сдаваться и продолжает путь к своей заветной цели.

Не пропустите кинопоказ недели ICTV, а также не забудьте о премьере шоу «Хто хоче стати мільйонером?» 29 ноября в 20:20!

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