Сильвестр Сталлоне: усе про культового актора. Кіно на ICTV

ICTV представляє вихідні з Сильвестром Сталлоне і його крутими напарниками. Дивіться “Наймані вбивці” з Антоніо Бандерасом у суботу о 14:25, і “Спеціаліст” з Шерон Стоун у суботу о 16:45 та у неділю о 12:15. Ми зібрали для вас повну фільмографію Слая, біографію та найцікавіші факти з життя культового актора Голівуду.
Сильвестр Сталлоне – американський актор, режисер, сценарист та продюсер, відомий за серіями фільмів “Роккі”, “Рембо” та “Нестримні”.
Фільмографія Сильвестра Сталлоне:
Фільмографія Сильвестра Сталлоне:
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1976 — Роккі
1979 — Роккі-2
1981 — Нічні яструби
1982 — Роккі-3
1982 — Рембо: Перша кров
1985 — Рембо: Перша кров-2
1985 — Роккі-4
1986 — Кобра
1987 — З усіх сил
1988 — Рембо-3
1989 — Тюряга
1989 — Танго і Кеш
1990 — Роккі-5
1991 — Оскар
1992 — Стій! Або моя мама стрілятиме
1993 — Скелолаз
1993 — Руйнівник
1994 — Спеціаліст
1995 — Суддя Дредд
1995 — Наймані вбивці
1996 — Денне світло
1997 — Поліцейські
2000 — Прибрати Картера
2001 — Гонщик
2002 — Детоксикація
2002 — Ангел помсти
2003 — Діти шпигунів-3: Гру закінчено
2004 — Спритні руки
2006 — Роккі Бальбоа
2008 — Рембо-4
2010 — Нестримні
2012 — Нестримні-2
2013 — Куля в лоб
2013 — План втечі (Детальніше про трилогію)
2013 — Гранд реванш
2014 — Нестримні-3
2014 — Дістань мене
2015 — Крід: Спадок Роккі
2018 — План втечі-2 (Детальніше про трилогію)
2018 — Крід-2
2018 — Гра пам’яті
2019 — План втечі-3: Диявольська станція (Детальніше про трилогію)
2019 — Рембо: Остання кров
Біографія Сильвестра Сталлоне та 7 цікавих фактів про актора
Біографія Сильвестра Сталлоне та 7 цікавих фактів про актора
Майкл Сильвестр Гарденціо Сталлоне на прізвисько Слай народився 6 липня 1946 року в Нью-Йорку у родині італійського перукаря та єврейської громадської діячки. Батьки рано розлучилися і Сильвестр з братом постійно змінювали місце проживання – вони перебували то з батьком, то з мати, то в прийомних родинах.
Цікавий факт №7:
Сильвестр Сталлоне народився буквально у Пекельній кухні – саме так називається рідний район актора.
Сильвестра 14 разів виганяли зі школ і середню освіту він завершив у закладі для важких підлітків. У старшій школі він активно займався спортом – футболом та бодібілдінгом. Це дозволило йому здобути вищу освіту – він отримав спортивну стпендію та відправився на навчання в Американський коледж у Швейцарії. Саме там він паралельно з навчанням та тренерською роботою почав грати в театрі і навіть вперше зіграв у кіно. Коли Сталлоне повернувся у Сполучені Штати, він уже мав тверду мету стати професійним актором.
Цікавий факт №6:
Характерний вигляд актора – наслідок травми при народженні. У результаті ускладнень Сильвестр отримав частковий параліч губ, язика та м’язів підборіддя. Та попри це скривлений рот та характерна вимова стали візитівками Слая!
Акторську освіту він здобув в Університеті Майамі, після чого повернувся в Нью-Йорк де його професійна кар’єра йшла важко – він грав у невеликих театральних постановках, мав епізодичні ролі у кільох фільмах та двох серіалах і навіть змушений був грати в “кіно для дорослих”.
Цікавий факт №5:
Перша головна роль Сталлоне була в порно – у фільмі “Вечірка у Кітті та Стада” 1970-го року (1976-го фільм було перевипущено під назвою “Італійський жеребець”).
Успіх прийшов до Сталлоне після фільму “Роккі” – спортивної драми про посереднього боксера та вишибайли напівкримінальних ділків. Сценарій стрічки написав сам Сталлоне і продав продюсерам його з умовою, що головну роль виконає сам. Після важких перемовин кінокомпанія погодилася.
Цікавий факт №4:
Перед успіхом “Роккі” Сталлоне жив у злиднях. Він був змушений продати свою улюблену собаку за 50 доларів. Після отримання гонорару він з трудом повернув собі друга назад – за 3 тисячі доларів.
Фільм перевершив будь-які очікування його творців – він став найприбутковішим фільмом року у США, у 225 разів перевершивши бюджет стрічки (заробив у прокаті понад 225 мільйонів доларів), був номінований на 10 нагород та отримав три премії “Оскар” – Найкращий фільм, Найкраща режисура та Найкращий монтаж.
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Цікавий факт №3:
Через низький бюджет фільму в епізодичних ролях фільму “Роккі” знімалися родичі і знайомі Сталлоне.
Успіх фільму перетворив Сильвестра Сталлоне на кінозірку, а “Роккі” – на успішну кінофраншизу, яка нині складає 8 успішних фільмів, над сценарієм кожного з яких працював сам Слай. Саме завдяки успіху “Роккі” Сталлоне було запрошено на головну роль у фільм “Рембо: Перша кров”.
Цікавий факт №2:
Сталлоне хоч і не боксер, але офіційно уведений у Міжнародний зал боксерської слави – за папуляризацію виду спорту серією фільмів Роккі.
Протягом усієї своєї кар’єри Сильвестр Сталлоне знявся у десятках стрічок – від суперуспішних до відверто провальних. Але він щоразу повертався на гребінь успіху та любові глядачів. Останнє таке тріумфальне повернення від здійснив з трилогією “Нестримні”. Нині Сильвестр Сталлоне продовжує активно зніматися та продюсувати фільми. Серед останніх його робіт три фільми “План втечі”, а також підготовка зйомок продовження кінофраншиз “Роккі” (“Крід”) та “Нестримні” (спін-офф про Крістмаса, героя Джейсона Стейтема).
Цікавий факт №1:
Трамп пропонував Сталлоне очолити Національний фонд мистецтв і гуманітарних наук, але актор відмовився.
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Особисте життя
Сильвестр Сталлоне одружений втретє. Від першого шлюбу (1974-1985) з актрисою Сашею Зак нарожилося двоє синів: Сейдж (помер 2012-го року) та Серджіо. Другой дружиною (1985-1987) була модель Брігітта Нільсен. 1997 року одружися втретє – з моделлю Дженніфер Флавін. У подружжя троє доньок – Софія, Сістін та Скарлет.
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