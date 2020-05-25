Сильвестр Сталлоне: усе про культового актора. Кіно на ICTV

ICTV представляє вихідні з Сильвестром Сталлоне і його крутими напарниками. Дивіться “Наймані вбивці” з Антоніо Бандерасом у суботу о 14:25, і “Спеціаліст” з Шерон Стоун у суботу о 16:45 та у неділю о 12:15. Ми зібрали для вас повну фільмографію Слая, біографію та найцікавіші факти з життя культового актора Голівуду.

Сильвестр Сталлоне – американський актор, режисер, сценарист та продюсер, відомий за серіями фільмів “Роккі”, “Рембо” та “Нестримні”.

Фільмографія Сильвестра Сталлоне:

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1976 — Роккі

1979 — Роккі-2

1981 — Нічні яструби

1982 — Роккі-3

1982 — Рембо: Перша кров

1985 — Рембо: Перша кров-2

1985 — Роккі-4

1986 — Кобра

1987 — З усіх сил

1988 — Рембо-3

1989 — Тюряга

1989 — Танго і Кеш

1990 — Роккі-5

1991 — Оскар

1992 — Стій! Або моя мама стрілятиме

1993 — Скелолаз

1993 — Руйнівник

1994 — Спеціаліст

1995 — Суддя Дредд

1995 — Наймані вбивці

1996 — Денне світло

1997 — Поліцейські

2000 — Прибрати Картера

2001 — Гонщик

2002 — Детоксикація

2002 — Ангел помсти

2003 — Діти шпигунів-3: Гру закінчено

2004 — Спритні руки

2006 — Роккі Бальбоа

2008 — Рембо-4

2010 — Нестримні

2012 — Нестримні-2

2013 — Куля в лоб

2013 — План втечі (Детальніше про трилогію)

2013 — Гранд реванш

2014 — Нестримні-3

2014 — Дістань мене

2015 — Крід: Спадок Роккі

2018 — План втечі-2 (Детальніше про трилогію)

2018 — Крід-2

2018 — Гра пам’яті

2019 — План втечі-3: Диявольська станція (Детальніше про трилогію)

2019 — Рембо: Остання кров

Біографія Сильвестра Сталлоне та 7 цікавих фактів про актора

Майкл Сильвестр Гарденціо Сталлоне на прізвисько Слай народився 6 липня 1946 року в Нью-Йорку у родині італійського перукаря та єврейської громадської діячки. Батьки рано розлучилися і Сильвестр з братом постійно змінювали місце проживання – вони перебували то з батьком, то з мати, то в прийомних родинах.

Цікавий факт №7:

Сильвестр Сталлоне народився буквально у Пекельній кухні – саме так називається рідний район актора.

Сильвестра 14 разів виганяли зі школ і середню освіту він завершив у закладі для важких підлітків. У старшій школі він активно займався спортом – футболом та бодібілдінгом. Це дозволило йому здобути вищу освіту – він отримав спортивну стпендію та відправився на навчання в Американський коледж у Швейцарії. Саме там він паралельно з навчанням та тренерською роботою почав грати в театрі і навіть вперше зіграв у кіно. Коли Сталлоне повернувся у Сполучені Штати, він уже мав тверду мету стати професійним актором.

Цікавий факт №6:

Характерний вигляд актора – наслідок травми при народженні. У результаті ускладнень Сильвестр отримав частковий параліч губ, язика та м’язів підборіддя. Та попри це скривлений рот та характерна вимова стали візитівками Слая!

Акторську освіту він здобув в Університеті Майамі, після чого повернувся в Нью-Йорк де його професійна кар’єра йшла важко – він грав у невеликих театральних постановках, мав епізодичні ролі у кільох фільмах та двох серіалах і навіть змушений був грати в “кіно для дорослих”.

Цікавий факт №5:

Перша головна роль Сталлоне була в порно – у фільмі “Вечірка у Кітті та Стада” 1970-го року (1976-го фільм було перевипущено під назвою “Італійський жеребець”).

Успіх прийшов до Сталлоне після фільму “Роккі” – спортивної драми про посереднього боксера та вишибайли напівкримінальних ділків. Сценарій стрічки написав сам Сталлоне і продав продюсерам його з умовою, що головну роль виконає сам. Після важких перемовин кінокомпанія погодилася.

Цікавий факт №4:

Перед успіхом “Роккі” Сталлоне жив у злиднях. Він був змушений продати свою улюблену собаку за 50 доларів. Після отримання гонорару він з трудом повернув собі друга назад – за 3 тисячі доларів.

Фільм перевершив будь-які очікування його творців – він став найприбутковішим фільмом року у США, у 225 разів перевершивши бюджет стрічки (заробив у прокаті понад 225 мільйонів доларів), був номінований на 10 нагород та отримав три премії “Оскар” – Найкращий фільм, Найкраща режисура та Найкращий монтаж.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone) 15 Окт 2018 в 2:14 PDT

Цікавий факт №3:

Через низький бюджет фільму в епізодичних ролях фільму “Роккі” знімалися родичі і знайомі Сталлоне.

Успіх фільму перетворив Сильвестра Сталлоне на кінозірку, а “Роккі” – на успішну кінофраншизу, яка нині складає 8 успішних фільмів, над сценарієм кожного з яких працював сам Слай. Саме завдяки успіху “Роккі” Сталлоне було запрошено на головну роль у фільм “Рембо: Перша кров”.

Цікавий факт №2:

Сталлоне хоч і не боксер, але офіційно уведений у Міжнародний зал боксерської слави – за папуляризацію виду спорту серією фільмів Роккі.

Протягом усієї своєї кар’єри Сильвестр Сталлоне знявся у десятках стрічок – від суперуспішних до відверто провальних. Але він щоразу повертався на гребінь успіху та любові глядачів. Останнє таке тріумфальне повернення від здійснив з трилогією “Нестримні”. Нині Сильвестр Сталлоне продовжує активно зніматися та продюсувати фільми. Серед останніх його робіт три фільми “План втечі”, а також підготовка зйомок продовження кінофраншиз “Роккі” (“Крід”) та “Нестримні” (спін-офф про Крістмаса, героя Джейсона Стейтема).



Цікавий факт №1:

Трамп пропонував Сталлоне очолити Національний фонд мистецтв і гуманітарних наук, але актор відмовився.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone) 13 Авг 2019 в 9:29 PDT

Особисте життя

Сильвестр Сталлоне одружений втретє. Від першого шлюбу (1974-1985) з актрисою Сашею Зак нарожилося двоє синів: Сейдж (помер 2012-го року) та Серджіо. Другой дружиною (1985-1987) була модель Брігітта Нільсен. 1997 року одружися втретє – з моделлю Дженніфер Флавін. У подружжя троє доньок – Софія, Сістін та Скарлет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone) 14 Фев 2020 в 3:26 PST

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