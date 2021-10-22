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22.10.2021 13:51
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Снайпери і шпигунки: Що готує кінопоказ тижня на ICTV

Снайпери і шпигунки: Що готує кінопоказ тижня на ICTV

Цими вихідними кінопоказ тижня ICTV готує телеглядачам п’ять захоплюючих фільмів: «Стрілець» (субота 19:10), «Американський снайпер» (субота, 21:45), «Ескобар» (субота, 00:30), «Солт» (неділя , 21:15) і «Атомна блондинка» (23:10). Пропонуємо дізнатися більше про майбутній показ.

Стрілець (2007)

У суботу о 19:10 на телеканалі ICTV покажуть бойовик про екс-сержанта морської піхоти, одного з небагатьох, хто здатний вражати цілі на великій відстані. Головному герою пропонують допомогти уряду, але незабаром з’ясовується, що таким чином його намагаються підставити. Герою доводиться втікати та переховуватись, а на його шляху йому зустрінуться і колишні товариші, і озлоблені вороги, і справжня любов. Чи вдасться йому впоратися з небезпеками і вберегти від них кохану?

Марк Уолберг у фільмі «Стрілець»

Американський снайпер (2014)

Драму про «морського котика», який прославився найбільшою кількістю вбивств іракських солдатів, покажуть в суботу о 21:45. Фільм заснований на мемуарах реальної людини, що стала найуспішнішим снайпером США. Герой вирішує вступити на службу в американську армію після нападу терористів 11 вересня 2001 року. Під час підготовки він знайомиться з дівчиною і незабаром одружується на ній. Потім герой вирушає до Іраку, де здійснює свої бойові подвиги, але повернувшись на батьківщину виявляється зовсім непристосованим до реального світу…

Бредлі Купер у фільмі «Американський снайпер»

Ескобар (2017)

Фільм про життя найпопулярнішого кримінального авторитета у світі покажуть в суботу о 00:30. Сюжет розповість нам про той період життя Ескобара, коли він став дуже відомим у Колумбії і вирішив відправитися в політику. У той час він запросив колумбійську журналістку стати його біографом і незабаром у них закрутився роман. У драмі показано життя Пабло Ескобара до моменту його смерті під час затримання поліцейськими в 1993 році. Те яким він був з усіма, і як поводився з коханими.

Пенелопа Крус і Хав’єр Бардем у фільмі «Ескобар»

Солт (2010)

Шпигунське кіно з Анджеліною Джолі покажуть у неділю о 21:15. За його сюжетом головну героїню, співробітницю ЦРУ, підозрюють в тому, що вона «кріт» і працює на російську розвідку. Героїня змушена бігти, ховатися від переслідування і навіть змінити власну зовнішність. Паралельно з цим, вона спробує очистити своє ім’я, намагаючись вистежити тих, хто насправді є російськими шпигунами в США.

Анджеліна Джолі у фільмі «Солт»

Атомна блондинка (2017)

Фільм про іншу шпигунки, але з Британії, у виконанні Шарліз Терон покажуть у неділю о 23:10. За сюжетом найцінніша співробітниця МІ-6 відправляється в Берлін у розпал «холодної війни» між СРСР і США. Її завдання вистежити подвійного агента, що працює на КДБ і ЦРУ, а також розслідувати вбивство свого колеги. Однак навколо неї несподівано починають помирати найближчі люди і крім свого завдання, героїня повинна буде зупинити того, хто вбиває її друзів.

Шарліз Терон у фільмі «Атомна блондинка»

Не пропустіть кінопоказ тижня ICTV у ці вихідні!

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Теги: Анонс кіно, Кінопоказ тижня
22.10.2021 13:51



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