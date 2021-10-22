Снайпери і шпигунки: Що готує кінопоказ тижня на ICTV

Цими вихідними кінопоказ тижня ICTV готує телеглядачам п’ять захоплюючих фільмів: «Стрілець» (субота 19:10), «Американський снайпер» (субота, 21:45), «Ескобар» (субота, 00:30), «Солт» (неділя , 21:15) і «Атомна блондинка» (23:10). Пропонуємо дізнатися більше про майбутній показ.

Стрілець (2007)

У суботу о 19:10 на телеканалі ICTV покажуть бойовик про екс-сержанта морської піхоти, одного з небагатьох, хто здатний вражати цілі на великій відстані. Головному герою пропонують допомогти уряду, але незабаром з’ясовується, що таким чином його намагаються підставити. Герою доводиться втікати та переховуватись, а на його шляху йому зустрінуться і колишні товариші, і озлоблені вороги, і справжня любов. Чи вдасться йому впоратися з небезпеками і вберегти від них кохану?

Американський снайпер (2014)

Драму про «морського котика», який прославився найбільшою кількістю вбивств іракських солдатів, покажуть в суботу о 21:45. Фільм заснований на мемуарах реальної людини, що стала найуспішнішим снайпером США. Герой вирішує вступити на службу в американську армію після нападу терористів 11 вересня 2001 року. Під час підготовки він знайомиться з дівчиною і незабаром одружується на ній. Потім герой вирушає до Іраку, де здійснює свої бойові подвиги, але повернувшись на батьківщину виявляється зовсім непристосованим до реального світу…

Ескобар (2017)

Фільм про життя найпопулярнішого кримінального авторитета у світі покажуть в суботу о 00:30. Сюжет розповість нам про той період життя Ескобара, коли він став дуже відомим у Колумбії і вирішив відправитися в політику. У той час він запросив колумбійську журналістку стати його біографом і незабаром у них закрутився роман. У драмі показано життя Пабло Ескобара до моменту його смерті під час затримання поліцейськими в 1993 році. Те яким він був з усіма, і як поводився з коханими.

Солт (2010)

Шпигунське кіно з Анджеліною Джолі покажуть у неділю о 21:15. За його сюжетом головну героїню, співробітницю ЦРУ, підозрюють в тому, що вона «кріт» і працює на російську розвідку. Героїня змушена бігти, ховатися від переслідування і навіть змінити власну зовнішність. Паралельно з цим, вона спробує очистити своє ім’я, намагаючись вистежити тих, хто насправді є російськими шпигунами в США.

Атомна блондинка (2017)

Фільм про іншу шпигунки, але з Британії, у виконанні Шарліз Терон покажуть у неділю о 23:10. За сюжетом найцінніша співробітниця МІ-6 відправляється в Берлін у розпал «холодної війни» між СРСР і США. Її завдання вистежити подвійного агента, що працює на КДБ і ЦРУ, а також розслідувати вбивство свого колеги. Однак навколо неї несподівано починають помирати найближчі люди і крім свого завдання, героїня повинна буде зупинити того, хто вбиває її друзів.

Не пропустіть кінопоказ тижня ICTV у ці вихідні!

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