Снайперы и шпионки: Что готовит кинопоказ недели на ICTV

В эти выходные кинопоказ недели ICTV готовит телезрителям пять увлекательных фильмов: «Стрелок» (суббота 19:10), «Американский снайпер» (суббота, 21:45), «Эскобар» (суббота, 00:30), «Солт» (воскресенье, 21:15) и «Атомная блондинка» (23:10). Предлагаем узнать больше о предстоящем показе.

Стрелок (2007)

В субботу в 19:10 на телеканале ICTV покажут боевик об экс-сержанте морской пехоты, одном из немногих, кто способен поражать цели на большом расстоянии. Главному герою предлагают помочь правительству, но вскоре выясняется, что так его пытаются подставить. Герою приходится скрываться бегством, а на его пути ему встретятся и бывшие товарищи, и озлобленные враги, и настоящая любовь. Удастся ли ему справиться с опасностями и уберечь от них возлюбленную?

Американский снайпер (2014)

Драму о «морском котике», который прославился наибольшим количеством убийств иракских солдатов, покажут в субботу в 21:45. Фильм основан на мемуарах реального человека, ставшего самым успешным снайпером США. Герой решает поступить на службу в американскую армию после нападения террористов 11 сентября 2001 года. Во время подготовки он знакомится с девушкой и вскоре женится на ней. Затем герой отправляется в Ирак, где совершает свои боевые подвиги, но вернувшись на родину оказывается более неприсобленым к реальному миру…

Эскобар (2017)

Фильм о жизни самого популярного криминального авторитета в мире покажут в субботу в 00:30. Сюжет расскажет нам о том периоде жизни Эскобара, когда он стал достаточно известен в Колумбии и решил отправиться в политику. В то время он пригласил колумбийскую журналистку стать его биографом и вскоре у них закрутился роман. В драме показана жизнь Пабло Эскобара до момента его смерти во время задержания полицейскими в 1993 году. То каким он был со всеми, и как вел себя с любимыми людьми.

Солт (2010)

Шпионское кино с Анджелиной Джоли покажут в воскресенье в 21:15. По его сюжету главную героиню, сотрудницу ЦРУ, подозревают в том, что она «крот» и работает на российскую разведку. Героиня вынуждена бежать, скрываться от преследования и даже изменить собственную внешность. Параллельно с этим, она пытается очистить свое имя, пытаясь выследить тех, кто на самом деле является российскими шпионами в США.

Атомная блондинка (2017)

Фильм о другой шпионке, но из Британии, в исполнении Шарлиз Терон покажут в воскресенье в 23:10. По сюжету ценнейшая сотрудница МИ-6 отправляется в Берлин в разгар «холодной войны» между СССР и США. Ее задача выследить двойного агента, работающего на КГБ и ЦРУ, а также расследовать убийство своего коллеги. Однако вокруг нее неожиданно начинают умирать самые близкие люди и кроме своего задания, героиня должна будет остановить того, кто убивает ее друзей.

Не пропустите кинопоказ недели ICTV в эти выходные!

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