Серіал «Смертельна зброя» на ICTV: чому варто подивитись?

6 квітня на ICTV стартує показ американського серіалу «Смертельна зброя», знятому за мотивами всім відомої та улюбленої серії фільмів з однойменною назвою. Захоплюючі гонитви та перестрілки, відмінний гумор, харизматичні персонажі та нові цікаві розслідування в кожній серії – це саме те, чого вам не вистачало, аби скрасити карантинні будні.

Адаптація легендарного фільму. Багато хто пам’ятає кульовий комедійний бойовик 80-х «Смертельна зброя» з Мелом Гібсоном та Дені Гловером. Пригоди напарників Ріггса та Мерта настільки сподобалися мільйонам фанатів по всьому світу, що через 30 років на екрани вийшов серіал, який успішно протримався в ефірі телеканалу FOX 3 сезони. Щоправда, актори тут вже інші, проте не менш харизматичні, аніж їхні попередники.

Сюжет. Поліцейський із Техасу Мартін Ріггс переїджає до Лос-Анджелесу, після того як втратив дружину та їхню ненароджену дитину. Увесь свій біль чоловік втамовує алкоголем та постійно знаходиться на межі суїциду. Його напарником стає детектив Роджер Мерта, який нещодавно пережив серцевий напад після важких пологів дружини.

Вони абсолютно різні. Мерта – зразковий сім’янин, а на роботі намагається уникати труднощів. Ріггс – «поганий хлопчик», який нічого не боїться, адже йому втрачати більше нічого.

Спочатку Ріггс і Мерта не сходяться характерами, але згодом стають не лише ефективною командою, а й найкращими друзями. Разом вони можуть змусити боятися правосуддя будь-якого злочинця, але, водночас, і добряче насмішити. Адже у своїй роботі напарники використовують настільки неочікувані трюки, що їм частенько доводиться потрапляти в різні комічні ситуації. Коротко кажучи, з цими хлопцями ніколи не буває сумно.

Актори. Детектива Роджера Мерта зіграв Деймон Веянс, відомий усім за улюбленою комедією 90-х «Майор Пейн», а образ психа-поліцейського втілив Клейн Кроуфорд, який до цього серіалу загалом зустрічався в другорядних ролях. До речі, в 3-ому сезоні Клейн Кроуфорд покинув серіал через постійні скандали на знімальному майданчику, а на його місце прийшов Шон Вільям Скотт, якого всі знають, як Стіва Стіфлера («Американський пиріг»). Також в акторському складі можна побачити і зірку «Форсажу» Джордану Брюстер, яка в серіалі зіграла психолога Морін Кехіл.

Дивіться серіал «Смертельна зброя» з вівторка по четвер о 10:10 в ефірі ICTV відразу по 2 серії.

Фото: IMDb

Юлія Мазур

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