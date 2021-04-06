Сериал «Смертельное оружие» на ICTV: почему стоит посмотреть?

6 апреля на ICTV стартует показ американского сериала «Смертельное оружие», снятом по мотивам всем известной и любимой серии фильмов с одноименным названием. Захватывающие погони и перестрелки, отличный юмор, обаятельные персонажи и новые интересные расследования в каждой серии – это именно то, чего вам не хватало, чтобы скрасить карантинные будни.

Адаптация легендарного фильма. Многие помнят культовый комедийный боевик 80-х «Смертельное оружие» с Мелом Гибсоном и Дэнни Гловером. Приключения напарников Риггса и Мерта настолько понравились миллионам фанатов по всему миру, что через 30 лет на экраны вышел сериал, который успешно продержался в эфире телеканала FOX 3 сезона. Правда, актеры здесь уже другие, но не менее обаятельные, чем их предшественники.

Сюжет. Полицейский из Техаса Мартин Риггс переезжает в Лос-Анджелес, после того как потерял жену и их неродившегося ребенка. Всю свою боль мужчина утоляет алкоголем и постоянно находится на грани суицида. Его напарником становится детектив Роджер Мерта, который недавно пережил сердечный приступ после тяжелых родов жены.

Они совершенно разные. Мерта – примерный семьянин, а на работе старается избегать трудностей. Риггс – «плохой мальчик», который ничего не боится, ведь ему терять больше нечего.

Сначала Риггс и Мерта не сходятся характерами, но впоследствии становятся не только эффективной командой, но и лучшими друзьями. Вместе они могут заставить бояться правосудия любого преступника, но одновременно могут и хорошенько насмешить. Ведь в своей работе напарники используют настолько неожиданные трюки, что им часто приходится попадать в различные комические ситуации. Короче говоря, с этими ребятами никогда не бывает скучно.

Актеры. Детектива Роджера Мерта сыграл Дэймон Уэйанс, известный всем по любимой комедии 90-х «Майор Пэйн», а образ психа-полицейского воплотил Клейн Кроуфорд, который до этого сериала запомнился второстепенными ролями. Кстати, в 3-ем сезоне Клейн Кроуфорд покинул сериал через постоянные скандалы на съемочной площадке, а на его место пришел Шон Уильям Скотт, которого все знают, как Стива Стифлера ( «Американский пирог»). Также в актерском составе можно увидеть и звезду «Форсажа» Джордану Брюстер, которая в сериале сыграла психолога Морин Кэхилл.

Смотрите сериал «Смертельное оружие» со вторника по четверг в 10:10 в эфире ICTV сразу по 2 серии.

Фото: IMDb

Юлия Мазур

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