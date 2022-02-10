Сердечна добірка: ТОП-5 фільмів до Дня Валентина від редакції ICTV

Наступного понеділка світ відзначає День закоханих. Саме тому ми підготували для вас добірку фільмів із настроєм Дня святого Валентина. Зустрічайте топ-5 кінокартин для затишних вихідних зі своєю другою половинкою.

Правила зйому: Метод Хітча (2005)

У центрі сюжету цієї романтичної комедії герой-звідник Хітч, у виконанні Вілла Сміта. Він за гроші допомагає чоловікам з невлаштованим особистим життям завойовувати серця жінок, в яких вони нерозділено закохані. Поради, до речі, дуже дієві – це не пік-ап заради однієї ночі, а справжнє виховання у скромниках джентльменських якостей. Через свою професійну діяльність Хітч може підкорити будь-яку дівчину, але незадача, він ніяк не знайде ту саму. Проте це ж класична романтична комедія «нульових», а значить герой ніяк не обійдеться без хепі-енду.

Скотт Пілігрим проти всіх (2010)

Фільм, знятий за однойменним коміксом, розповідає історію про 22-річного басиста непопулярного гурту з Торонто. Він зустрічається зі школяркою, але особливої ​​симпатії до неї не відчуває. Уві сні він бачить дівчину своєї мрії, а незабаром зустрічає її наяву. З тієї самої хвилини він спантеличений думкою про те, як завоювати її прихильність. Вона повідомляє герою, що щоб стати її хлопцем, йому потрібно перемогти її сімох злих колишніх. Не уявляючи себе ні з ким, крім неї, герой вступає у боротьбу. Цей фільм – забавна алегорія на те, як люди у стосунках періодично оглядаються назад, розмірковуючи чи з тією вони людиною. І лише якщо нинішній обранець досить сильний, він зможе розвіяти ці сумніви.

Бойфренд із майбутнього (2013)

Неймовірно зворушливий фільм, наприкінці якого мало хто зможе залишитися із «сухими очима». Це історія про простого хлопця з невеликого англійського містечка. Він не відрізняється ні красою, ні особливим поглядом життя, ні талантами. Але одного разу, у його 18-й день народження, батько розкриває йому таємницю про те, що він може подорожувати в минуле. Для цього йому лише потрібно знайти затишне темне місце, стиснути руки в кулаки і уявити момент, у який він хотів би повернутися. Ця історія, на перший погляд, нічим не примітна, у фіналі торкається до глибин душі і змушує цінувати кожну хвилину свого життя.

Mamma Mia! (2008)

Не багато хто по-справжньому цінує і розуміє мюзикли, але, повірте, якщо ви один з таких людей, то ви ще просто не знайшли «свій» фільм у цьому жанрі. Таким легко може стати комедія “Mamma Mia!”. По-перше, цей фільм рясніє кількістю іменитих акторів: Меріл Стріп, Аманда Сейфрід, Пірс Броснан, Колін Ферт та багато інших. По-друге, сюжет простий, легкий і дуже приємний – молода дівчина напередодні весілля дуже хоче дізнатися, хто її батько і запрошує трьох «претендентів» на це звання на своє свято. По-третє, все дійство відбувається на мальовничих островах Греції, що дуже зарядить теплом серед холодного лютого.

Шрек (2001)

Якщо ви скептично поставилися до цього варіанту, то швидше за все ви ніколи не дивилися цей мультфільм і вважаєте, що цей жанр може бути цікавим лише дітям. Але ми не могли не внести цей «шедевр» у наш список. Історія про огра, який живе у своєму улюбленому болоті і не любить, коли до нього приходять непрохані гості – чи це не ми з вами? «Шрек» – це історія про те, як важливо приймати себе і залишатися собою, навіть якщо ти не вписуєшся в поняття правильності. Ми впевнені, що більшість добре знайома з цим мультфільмом і тоді ви погодитеся з нами, що переглянути його знову – дуже хороша ідея на День закоханих.

ICTV бажає вам кохати і бути коханими!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.