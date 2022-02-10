Сердечная подборка: ТОП-5 фильмов ко Дню Валентина от редакции ICTV

В следующий понедельник мир отмечает День влюбленных. Именно поэтому мы подготовили для вас подборку фильмов с настроением Дня святого Валентина. Встречайте топ-5 кинокартин для уютных выходных со своей второй половинкой.

Правила съема: Метод Хитча (2005)

В центре сюжета этой романтической комедии герой-сводник Хитч, в исполнении Уилла Смита. Он за деньги помогает мужчинам с неустроенной личной жизнью завоевывать сердца дам, в которых они безответно влюблены. Советы, к слову, весьма действенны — это не пик-ап ради одной ночи, а настоящее воспитание в скромниках джентельменских качеств. Из-за своей профессиональной деятельности Хитч может покорить любую девушку, но вот незадача, он никак не найдет ту самую. Но это же классическая романтическая комедия «нулевых», а значит герой никак не обойдется без хэппи-энда.

Скотт Пилигрим против всех (2010)

Фильм, снятый по одноименному комиксу, повествует историю о 22-летнем басисте непопулярной группы из Торонто. Он встречается со школьницей, но особой симпатии к ней не испытывает. Во сне он видит девушку своей мечты, а вскоре встречает ее в реальности. С той самой минуты он озадачен мыслью о том, как завоевать ее расположение. Она сообщает герою, что чтобы стать ее парнем, ему нужно победить ее семерых злых бывших. Не представляя себя ни с кем, кроме нее, герой вступает в борьбу. Этот фильм – забавная аллегория на то, как люди в отношениях периодически оглядываются назад, размышляя с тем ли они человеком. И только если нынешний избранник достаточно силен, он сможет развеять эти сомнения.

Бойфренд из будущего (2013)

Невероятно трогательный фильм, в конце которого мало кто сможет остаться с «сухими глазами». Это история о простом парнишке из небольшого английского городка. Он не отличается ни красотой, ни особым взглядом на жизнь, ни талантами. Но однажды, в его 18 день рождения, отец раскрывает ему тайну о том, что он может путешествовать в прошлое. Для этого ему всего лишь нужно найти укромное темное место, сжать руки в кулаки и представить момент, в который он хотел бы вернуться. Эта история, на первый взгляд ничем не примечательная, в финале трогает до глубины души и заставляет ценить каждую минуту своей жизни.

Mamma Mia! (2008)

Не многие по-настоящему ценят и понимают мюзиклы, но, поверьте, если вы один из таких людей, то вы еще просто не нашли «свой» фильм в этом жанре. Таким легко может стать комедия «Mamma Mia!». Во-первых этот фильм изобилует количеством именитых актеров: Мэрил Стрип, Аманда Сейфрид, Пирс Броснан, Колин Ферт и многие другие. Во-вторых, сюжет простой, легкий и очень приятный — молодая девушка в преддверии свадьбы очень хочет узнать, кто ее отец и приглашает троих «претендентов» на это звание на свое торжество. В-третьих, все действо происходит на красочных островах Греции, что очень зарядит теплом посреди зябкого февраля.

Шрек (2001)

Если вы скептически отнеслись к этому варианту, то скорее всего вы никогда не смотрели этот мультфильм и считаете, что этот жанр может быть интересен только детям. Но мы не могли не внести этот не иначе «шедевр» в наш список. История об огре, который живет в своем любимом болоте и не любит, когда к нему приходят незваные гости — это ли не мы с вами? «Шрек» — это история о том, как важно принимать себя и оставаться собой, даже если ты не вписываешься в понятия правильности. Мы уверенны, что большинство хорошо знакомы с этим мультфильмом и тогда вы согласитесь с нами, что пересмотреть его снова — очень хорошая идея на День влюбленных.

ICTV желает вам любить и быть любимыми!

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