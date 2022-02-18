Розбираємося в чому феномен фільму «Втеча із Шоушенка». Кінопоказ на ICTV

У неділю о 20:55 на ICTV покажуть фільм «Втеча із Шоушенка». Розповідаємо у матеріалі про те, чому навіть після 28 років з моменту виходу це кіно залишається культовим.

Яблуко від яблуні…

Напевно, багато хто в курсі, що фільм «Втеча із Шоушенка» був знятий за книгою Стівена Кінга. Письменник, що прославився своїми романами зі стилю хорор, чудово розуміється на психології. Повість «Втеча із Шоушенка» написана у стилі психологічного реалізму ще в 1982 році. У ній розкриваються проблеми тюремної системи, що не обговорювалися раніше, які нехай і гіперболізовано, але відображають картину сучасного суспільства за межами виправної установи. Звичайно ж, такий фундаментальний сюжет цікаво спостерігати не тільки на папері, але хочеться побачити і на екрані.

Найвдаліша екранізація Кінга

Багато хто чув про «прокляття Кінга», яке означає те, що майже всі екранізації його творів зазнають фіаско та провалюються у прокаті. Чому ж що з фільмом «Втеча із Шоушенка» такого не сталося? Справа в тому, що знімати кіно по повісті вирішив хороший друг письменника режисер Френк Дарабонт. Автор та кіномитець домовилися про передачу прав на екранізацію за смішні за мірками Голлівуду $1000. При цьому в прокаті кіно не відзначилося великими зборами, але незадовго після виходу отримало сім номінацій на «Оскар». До речі, після успіху картини, Кінг відправив невикористаний чек за права на екранізацію назад Дарабонту.

Втеча чи перемога над системою?

Якщо заглиблюватися у філософський бік питання, то кіно порушує дуже серйозну тему – система та особистість. Головний герой потрапляє у в’язницю до кінця не розуміючи, чи вчинив він злочин. Завдяки сумнівам у своїй душі щодо вірності винесеного вироку, йому вдається залишити в собі надію на свою невинність і не поринути у темряву, що наповнює людські душі в місцях позбавлення волі. Герой вирішує працювати на систему, але при цьому не підпорядковується їй, а точно знає, навіщо це робить. Адже його головна мета – колись повернутись на свободу.

Ми знаємо, чим усе закінчиться, але хочемо дивитися

Цікаво, що коли Кінг написав свою повість, він довго розмірковував над назвою, адже не хотів із самого початку спойлерити читачеві кінцівку. Так, він думав назвати книгу «Весни споконвічні надії», але йому здалося, що це звучить незграбно. За підсумком він вирішив не морочитися і придумав найпростішу назву, що коротко описує сюжет. Звичайно ж фільм пішов тими самими стопами. Але виявилося, що така назва не тільки не відвадила глядача, але, навпаки, дала привід для пошуку можливих прихованих смислів, що відсилають до філософії твору. Втім, про це справді можна багато поміркувати.

Найкращий у всіх рейтингах

Фільм вийшов на екрани 1994 року, коли про інтернет уже чули, але ще мало хто сприймав його всерйоз. Більш ніж через десяток років на просторах мережі з’явився відомий сайт IMDB, який нині вважається головним рупором якості кінопрем’єр. З того часу фільм «Втеча з Шоушенка» очолює його рейтинг «ТОП 100», маючи найвищий бал 9,3.

Не пропустіть фільм «Втеча із Шоушенка» у неділю о 20:55 на ICTV!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.