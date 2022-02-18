Разбираемся в чем феномен фильма «Побег из Шоушенка». Кинопоказ на ICTV

В воскресенье в 20:55 на ICTV покажут фильм «Побег из Шоушенка». Рассказываем в материале о том, почему даже после 28 лет с момента выхода это кино остается культовым.

Яблоко от яблони…

Наверняка многие в курсе, что фильм «Побег из Шоушенка» был снят по книге Стивена Кинга. Писатель прославившийся своими романами с стиле хоррор, прекрасно разбирается в психологии. Повесть «Побег из Шоушенка» написана в стиле психологического реализма еще в 1982 году. В ней раскрываются необсуждаемые ранее проблемы тюремной системы, которые пусть и гиперболизировано, но отражают картину современного общества за пределами исправительного учреждения. Конечно же такой фундаментальный сюжет интересно наблюдать не только на бумаге, но хочется увидеть и на экране.

Самая удачная экранизация Кинга

Многие слышали о «проклятии Кинга», которое означает то, что почти все экранизации его произведений терпят фиаско и проваливаются в прокате. Почему же что с фильмом «Побег из Шоушенка» такого не случилось? Все дело в том, что снимать кино по повести решил хороший друг писателя режиссер Фрэнк Дарабонт. Автор и кинодел договорились о передаче прав на экранизацию за смешные по меркам Голливуда $1000. При этом в прокате кино не отличилось крупными сборами, но уже незадолго после выхода получило семь номинаций на «Оскар». К слову, после успеха картины, Кинг отправил необналиченый чек за права на экранизацию обратно Дарабонту.

Побег или победа над системой?

Если углубляться в философскую сторону вопроса, то кино поднимает очень серьезную тему, — система и личность. Главный герой попадает в тюрьму толком не понимая, совершил ли он преступление. Благодаря сомнениям в своей душе, касательно верности вынесенного приговора, ему удается оставить в себе надежду на свою невиновность и не погрязнуть в темноте, которая наполняет человеческие души в местах лишения свободы. Герой решает работать на систему, но при этом не подчиняется ей, а точно знает, зачем он это делает. Ведь его главная цель — однажды обрести свободу.

Мы знаем, чем все закончится, но хотим смотреть

Интересно, что когда Кинг написал свою повесть, он долго размышлял над названием, ведь не хотел с самого начала спойлерить читателю концовку. Так, он думал назвать книгу «Весны извечные надежды», но ему показалось что это звучит неуклюже. По итогу он решил не заморачиваться и придумал самое простое название, кратко описывающее сюжет. Конечно же фильм последовал по тем же стопам. Но оказалось, что такое название не только не отвадило зрителя, но наоборот дало повод для поиска возможных скрытых смыслов, отсылающих к философии произведения. Впрочем, об этом действительно можно много порассуждать.

Лучший во всех рейтингах

Фильм вышел на экраны в 1994 году, когда об интернете уже слышали, но еще мало кто воспринимал его всерьез. Спустя более чем десяток лет на просторах сети появился известный сайт IMDB, который ныне считается главным рупором качества выходящих кинопремьер. С тех самых пор фильм «Побег из Шоушенка» возглавляет рейтинг «ТОП 100», имея самый высокий балл 9,3.

Не пропустите фильм «Побег из Шоушенка» в воскресенье в 20:55 на ICTV!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.