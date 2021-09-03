Розбірки на дорозі та подорожі у часі: що дивитись на ICTV цими вихідними

Кінопоказ тижня на телеканалі ICTV цими вихідними буде дуже насиченим!

Перевізник 3 (2008)

У суботу о 19:10 на глядачів очікує показ третього фільму франшизи «Перевізник» з Джейсоном Стетхемом у головній ролі. За сюжетом фільму герой актора Френк Мартін, що мав на меті відійти від справ, отримує нове надважливе завдання. Йому необхідно доставити в Україну викрадену дочку міністра охорони середовища. Саме тому, окрім живописних пейзажів французьскої рів’єри, у фільмі можна побачити і знайомі багатьом українцям місця в морській столиці країни – Одессі.

Перевізник. Спадщина (2015)

Одразу після закінчення показу попереднього фільму, на глядачів чекає фільм «Перевізник. Спадщина», показ якого відбудеться у суботу о 21:10. Фільм франшизи 2015 року є пріквелом та перезапуском серії. У ньому головну роль зіграв не Джейсон Стетхем, а інший англієць – Ед Скрейн. Зйомки перезапуску франшизи відбувались у вже знайомих глядачеві французьких локаціях, а сюжет майже не змінився. Тим не менш, для шанувальників цієї серії фільм буде так само цікавим, як попередні.

Петля часу (2012)

Цікавий та незвичайний фільм сумісного виробництва США та Китаю «Петля часу» покажуть на ICTV у суботу о 23:00. Перш за все кіно приваблює глядача неабияким акторським складом – на двох головних ролях у фільмі задіяні Брюс Уілліс та Джозеф Гордон-Левітт. За сюжетом герой останнього у недалекому майбутьому працює кіллером («лупером»), але вбиває він не просто людей, а тих, хто прибуває з майбутнього. Одного разу під приціл його зброї потрапляє один не дуже звичайний чоловік.

Погоня за ураганом (2018)

Показ захоплюючого фільму-катастрофи «Погоня за ураганом» відбудеться на телеканалі ICTV у неділю о 21:15. За сюжетом фільму банда злодіїв має намір пограбувати монетний двір США як раз під час потужного урагану, що насувається на Галфпорт. Непогоду грабіжники збираються використати в якості прикриття свого злочину. Варто звернути увагу, що автори фільму – творці легендарної франшизи «Форсаж», тому варто очікувати від кіно не меншої динаміки.

Автобан (2016)

У неділю о 23:25 на ICTV покажуть британсько-німецький фільм «Автобан». За його сюжетом головний герой з кримінальним минулим у штатах перебирається до німецького Кельна, де зустрічає дівчину і повністю зав’язує з незаконним бізнесом. Проте їхнє щастя обривається, коли у дівчини трапляється напад, який тягне за собою необхідність операції. Аби заробити велику сумму для порятунку коханої, головний герой повертається до минулих справ. Чи вдасться йому врятувати ту, кого він любить, та не втрапити у руки правоохоронцям?

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