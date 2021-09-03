Разборки на дороге и путешествия во времени: что смотреть на ICTV в эти выходные

Кинопоказ недели на телеканале ICTV в эти выходные будет очень насыщенным!

Перевозчик 3 (2008)

В субботу в 19:10 зрителей ожидает показ третьего фильма франшизы «Перевозчик» с Джейсоном Стэтхэмом в главной роли. По сюжету фильма герой актера Фрэнк Мартин, который собирался отойти от дел, получает новую важнейшую задачу. Ему необходимо доставить в Украину похищенную дочь министра охраны окружающей среды. Именно поэтому, кроме живописных пейзажей французской ривьеры, в фильме можно увидеть и знакомые многим украинцам места в морской столице страны — Одессе.

Перевозчик. Наследие (2015)

Сразу после окончания показа предыдущего фильма, зрителей ждет фильм «Перевозчик. Наследие», показ которого состоится в субботу в 21:10. Этот фильм франшизы 2015 года является приквелом и перезапуском серии. В нем главную роль сыграл не Джейсон Стэтхэм, а другой англичанин — Эд Скрейн. Съемки перезапуска франшизы происходили в уже знакомых зрителю французских локациях, а сюжет почти не изменился. Тем не менее, для поклонников этой серии фильм будет таким же интересным, как предыдущие.

Петля времени (2012)

Интересный и необычный фильм совместного производства США и Китая «Петля времени» покажут на ICTV в субботу в 23:00. Прежде всего кино привлекает зрителя незаурядным актерским составом — на двух главных ролях в фильме задействованы Брюс Уиллис и Джозеф Гордон-Левитт. По сюжету герой последнего в обозримом будущем работает киллером («лупером»), но убивает он не просто людей, а тех, кто прибывает из будущего. Однажды под прицел его оружия попадает один не очень обычный человек.

Ограбление в ураган (2018)

Показ захватывающего фильма-катастрофы «Ограбление в ураган» состоится на телеканале ICTV в воскресенье в 21:15. По сюжету фильма банда воров намерена ограбить монетный двор США как раз во время мощного урагана, надвигающегося на Галфпорт. Непогоду грабители собираются использовать в качестве прикрытия своего преступления. Стоит обратить внимание, что авторы фильма — создатели легендарной франшизы «Форсаж», поэтому стоит ожидать от кино не меньшей динамики.

Автобан (2016)

В воскресенье в 23:25 на ICTV покажут британско-немецкий фильм «Автобан». По его сюжету главный герой с криминальным прошлым в штатах перебирается в немецкий Кельн, где встречает девушку и полностью завязывает с незаконным бизнесом. Однако их счастье обрывается, когда у девушки случается приступ, что влечет за собой необходимость операции. Чтобы заработать большую сумму для спасения любимой, главный герой возвращается к прошлым делам. Удастся ли ему спасти ту, кого он любит, и не попасть в руки правоохранителям?

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