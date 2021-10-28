Рейтинг моторошності фільмів на Хелловін: обираємо кіно для святкування

В останній день жовтня святкують День усіх святих. На Хелловін прийнято одягатися в моторошні костюми, пригощати дітей солодощами і звичайно ж дивитися фільми жахів! Ми пропонуємо вам ознайомитися з нашим рейтингом фільмів жахів за градусом хорору в них та вибрати ідеальний для свого хелловінівського вечора. Обирайте ідеальний фільм за шкалою серцебиття під час перегляду.

Реальні упирі (2014) – Серцебиття: 1,5/10

Цей новозеландсько-американський фільм у жанрі псевдо документалістики розповідає історію про трьох друзів вампірів, які мешкають у Веллінгтоні. Вони сплять вдень, полюють вечорами, ворогують з місцевими перевертнями і все це під безперервний потік безглуздих і невинних дурниць. Якщо ваше серце і почне битися частіше через цей фільм, то тільки через велику кількість комедійних моментів в ньому. Але якщо ви не фанат жахів, а атмосферу Хелловіна вловити хочеться – «Реальні упирі» ваш варіант.

Забійні канікули (2010) – Серцебиття: 2/10

Сюжет цієї чорної комедії оповідає історію про групу підлітків, що вирушили до глухого села, та двох реднеків, що живуть у ньому. Зустрічаючись на дорозі вони лякають один одного: підлітки думають, що реднеки влаштують над ними розправу в лісовій чаші, а чоловіки бояться того, що група малоліток нап’ється і поводитиметься неналежно. У результаті забобони обох призводять до смерті кількох людей. Але незважаючи на те, що у фільмі є парочка майже хорор-моментів, він все одно залишається комедією, яка оспівує людську дурість.

Тіло Дженніфер (2009) – Серцебиття: 3,5/10

Чорна комедія з елементами хорору розповість історію про двох подружок старшокласниць Дженніфер та Ніді. Якось у їхню глушину приїжджає рок-бенд і дівчата йдуть на концерт, але під час виступу починається моторошна пожежа, через яку більша частина відвідувачів гине, а Дженніфер кудись зникає. Вона повертається через деякий час і Ніді зауважує, що з подружкою коїться щось не добре. Водночас у містечку з’являється жорстокий вбивця. Може це якось пов’язано?

Ми (2019) – Серцебиття: 5,5/10

Скоріше не хоррор, а трилер, але з дуже незвичайним сюжетом і несподіваною кінцівкою. Він розповідає про сім’ю, яка приїхала відпочивати до невеликого приморського містечка. Якось вночі біля їхнього будинку з’являються четверо людей, які виявляються їхніми повними копіями. Незнайомці збираються знищити сімейство, щоб зайняти їхнє місце. Фільм змушує по-новому поглянути на себе та свою реальність.

Сонцестояння (2019) – Серцебиття: 6/10

Фільм розповідає історію про групу молодих людей, які вирушають до Швеції на святкування Дня сонцестояння. Це, за їхніми словами, «шалене дев’ятиденне свято», яке відбувається в одному селі раз на 90 років. Проте, опиняючись у гостях на перший погляд добродушних місцевих жителів, герої розуміють, що стали не зовсім гостями етно-фестивалю, а скоріше опинилися в ролі жертв у місцевих сектантів. Окрім цікавого сюжету, фільм може похвалитися дуже яскравою та незвичайною картинкою.

Відьма з Блер (1999) – Серцебиття: 6,5/10

Коли цей фільм тільки з’явився на кіноекранах у США, люди, які його подивилися, вирішили, що побачили реальні записи з відеокамер місцевих студентів. Справа в тому, що саме це кіно стало першовідкривачем у жанрі мокьюментарі – тобто псевдодокументалістики. Сюжет розповідає нам історію про трьох студентів, що вирушили до лісу аби зняти курсову роботу. Їхня мета – знайти місцеву відьму. Заходячи все глибше у хащі, вони розуміють, що перейшли межу нашого світу і потрапили на територію, де діють інші закони.

Реінкарнація (2018) – Серцебиття: 7,5/10

Ця лякаюча історія розповідає про те, які демони передаються нам у спадок від наших батьків. На початку фільму головна героїня ховає свою стару матір і незабаром помічає, що всі члени її сім’ї починають поводитися дуже дивно. Маленька дочка виявляє все більше жорстокості, а сина-підлітка переслідують видіння, через яке він ранить себе. Незабаром героїні доведеться дізнатися неприємну правду про свою покійну родичку.

Відьма (2015) – Серцебиття: 8/10

Дія фільму розгортається у XXI столітті та оповідає історію сім’ї, яка заснувала невелику ферму біля лісу у Новій Англії. Незабаром до героїв приходить горе – молодший із дітей, ще немовля, кудись зникає, потім починає пропадати врожай, а тварини ніби божеволіють. Хто винен у цьому, якщо поруч із ними за багато кілометрів навколо – нікого? Фільм по-справжньому лякає своєю невизначеністю, а також не дає чіткої відповіді наприкінці, тому кожен зможе зрозуміти її по-своєму.

Астрал (2010) – Серцебиття: 9,5/10

Легендарний і навіть культовий фільм жахів з доволі знайомою зав’язкою. Сім’я з дітьми перебирається у новий будинок і стикається з паранормальною активністю. Здавалося б, що ми тут не бачили? Але річ в іншому, на відміну від інших фільмів подібного жанру, «Астрал» – продуманий до дрібниць. Саме тому він завжди потрапляє у топ найстрашніших містичних фільмів жахів у світі. До того ж, якщо вам сподобається – франшиза порадує великою кількістю сіквелів.

Сіністер (2012) – Серцебиття: 10/10

Цей фільм займає перше місце у багатьох рейтингах моторошності. Під час його перегляду середній пульс глядача складає 86 ударів за хвилину, тобто весь фільм вас супроводжуватиме страх. Фабула не нова – знову сім’я та знову в новому будинку. Відмінність у тому, що головний герой знаходить у підвалі відеозаписи, які проливають світло на трагедію, що трапилася тут задовго до того, як він з’явився у цьому будинку. Тепер герой має провести власне розслідування.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.